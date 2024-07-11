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В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

Борьба за успешное проведение весеннего сева, за высокий урожай всех сельскохозяйственных культур развернулась в колхозе имени Ленина Южно-Сахалинского района. Добрую славу в колхозе завоевали тракторист Константин Курочкин и прицепщик Александр Сакоматов. На вспашке земель они ежедневно выполняют нормы на 150 – 180 процентов. Благодаря хорошему уходу их тракторный агрегат работает чётко, высокопроизводительно. НА СНИМКЕ: тракторный агрегат на полях колхоза имени Ленина. Вверху – тракторист Константин КУРОЧКИН. Фото Г. СОКОЛОВА.

30 мая

  • Рыбаки колхоза «Астраханец» Углегорского района, завершая выполнение плана II квартала, ускоренными темпами ведут лов рыбы в местных водоёмах. Бригада тов. Вдовенко на несамоходных судах добывает рыбу 150 сетями. Бригада тов. Кривых этого же хозяйства, выполнив задание по добыче рыбы, собирается в экспедицию в воды южной части острова. Бригаде придан весь самоходный флот.

31 мая

  • Летом 800 школьников Александровского района отдохнут в пионерских лагерях близ с. Михайловка. Корпуса капитально отремонтированы, завершаются отделочные работы.
  • Труженики сельского хозяйства Анивского района очищают луга и пастбища от кустов, пней и кочек. В колхозе «Путь Ильича» приведено в порядок 17 га лугов. На всей площади подсеяна тимофеевка. Хорошо работают колхозники М. Юдицкий и М. Кошелев.
  • Расширяется киносеть области. В городах работает 137 стационарных киноустановок, сельское население обслуживают 37 стационарных и 76 передвижных киноустановок. В регионе свыше 20 узкоплёночных киноаппаратов. Создаётся фонд узкоплёночных картин, в нём таких около 300. В городах и сёлах острова демонстрируется свыше 380 экземпляров художественных фильмов, среди них цветных около 120 экземпляров.

2 июня

  • Машинисту электровоза шахты «Октябрьская» Александровского района тов. Потапову министерство угольной промышленности СССР и ЦК отраслевого профсоюза присвоили звание «Лучший машинист Советского Союза». В четвёртом квартале 1952 года норму выработки он выполнил на 165,6%, среднемесячная производительность его электровоза составила 2470 т/км. Знатный машинист закрепляет производственные успехи. За четыре месяца этого года он выполнил норму на 145,5%.

(Продолжение следует).

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