Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

12 июня
- Год назад неподалёку от Шахтёрска был пустырь. Сейчас здесь выросли красивые двухэтажные дома, готовые принять новосёлов. На смену японскому жилью приходят новые прочные здания и в других районах города. Стройуправление скоро сдаст в эксплуатацию два 8-квартирных дома по ул. Красноармейской. Быстрыми темпами ведёт работы стройконтора треста «Углегорскуголь». В городе идёт и индивидуальное строительство. Недавно отметили новоселье забойщик шахты № 4/6 Соколов, бригадир плотников Дубровин и другие шахтёры.
- В Холмске началось асфальтирование 6 тыс. кв. метров тротуаров по ул. Морской и Советской (от вокзала Холмск-южный до лакобаночной фабрики). За короткий срок хорошо освоили приготовление и укладку асфальта рабочие Харламов, Певтулов, Гринько, Фотняги. Под руководством комсомольца Кожурова по-стахановски трудятся члены ВЛКСМ Запанян, Шелховский, Накаетов.
- В Южно-Сахалинске на курсах поваров по детскому питанию, проведённых облторготделом, обучилось 27 человек из районов области. Новые знания помогут им в организации питания, грамотной кулинарной обработке продукции и приготовлении блюд для детей. Все курсанты определены поварами в летние пионерские лагеря.
16 июня
- Речка Найбути – любимое место отдыха долинцев. Сюда пришли сотни рабочих и инженерно-технических работников целлюлозно-бумажного комбината, железнодорожной станции, служащих госучреждений, учащихся. На массовом гулянье играли баяны и аккордеоны, устраивались танцы, кругом звучали весёлые песни. Воскресный день на речке Найбути провели также шахтёры п. Быков и трудящиеся Углезаводска.
- 14 июня коллектив Корсаковского рыбокомбината погрузил на рефрижератор «Донец» 3 тыс. ц весенней малосолёной и среднесолёной сельди для трудящихся материка. Вся продукция принята первым и высшим сортом. Под погрузку стал пароход «Охта», в его трюмы будет погружено 4500 ц сельди.
- Благоустраивается и хорошеет с. Пионеры Чеховского района. Весной на его улицах высажено 700 молодых деревьев, у домов рабочих разбиты палисадники. Молодёжь обустроила три волейбольные площадки и футбольное поле. Колхозники артели им. Сталина приступили к ремонту дорог.
(Продолжение следует).