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В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

По-стахановски трудится токарь Чеховской МРС Николай Александрович Поляков. Он ежедневно выполняет производственные задания на 200 и больше процентов. Его продукция всегда отличного качества. НА СНИМКЕ: мастер механической мастерской ФИЛОБОК П. М. (слева) и Н. А. ПОЛЯКОВ у токарного станка. Фото Г. СОКОЛОВА.

18 июня

  • Учащиеся средней школы п. Ноглики готовятся к большому шлюпочному походу в п. Даги, на горячие ключи. Ученики с. Ныш решили посетить Катангли, посмотреть, как добывается нефть. Пионеры п. Катангли совершат экскурсию в типографию районной газеты.
  • Нынешней весной юннаты Костромской средней школы под руководством преподавателей заложили питомник. Посажены 50 яблонь, 140 кустов смородины и крыжовника, 500 саженцев берез, клёнов и других древесных пород. На каникулах пионеры будут ухаживать за посадками.

19 июня

  • Интересна и разнообразна почта колхозников рыболовецкой артели «Труддисциплина» Чеховского района. Рыбак Владимир Михайлович Аристов выписывает 5 газет: «Литературную газету», «Советский Сахалин», две молодёжных, районную. Колхозный почтальон доставляет рыбакам артели 80 газет, много журналов, писем. Местный клуб выписывает 12 местных газет и журналов.
  • Десятки трудящихся Анивского района побывают в этом году в санаториях и домах отдыха страны. Недавно по путёвкам, выданным профсоюзной организацией анивского рыбокомбината, на курорты Кавказа выехали обработчик рыбы тов. Лукашин и слесарь Халисов. Для рабочих анивского леспромхоза получено 24 путёвки в санатории Крыма, Кавказа и Дальнего Востока.
  • Центральная сберкасса Александровска продолжает выплачивать выигрыши по облигациям Государственного займа. С начала года в кассу предъявлено 8564 облигации, по которым выплачено свыше полутора миллионов рублей выигрышей. На одну из облигаций пал выигрыш в 50 тыс. рублей.
Коллектив Корсаковского морского торгового порта гордится мастером скоростной погрузки и разгрузки судов крановщиком С. И. Кохановским. Производственную норму стахановец выполняет на 140 процентов.
НА СНИМКЕ: С. И. КОХАНОВСКИЙ.
Фото Г. СОКОЛОВА.

20 июня

  • В помещении клуба «Строитель» начала работу Южно-Сахалинская городская библиотека. Её книжный фонд насчитывает 5 тыс. томов политической, художественной, технической литературы. Сюда же будут переданы 2 тыс. книг из областной библиотеки.

(Продолжение следует).

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