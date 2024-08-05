Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

18 июня
- Учащиеся средней школы п. Ноглики готовятся к большому шлюпочному походу в п. Даги, на горячие ключи. Ученики с. Ныш решили посетить Катангли, посмотреть, как добывается нефть. Пионеры п. Катангли совершат экскурсию в типографию районной газеты.
- Нынешней весной юннаты Костромской средней школы под руководством преподавателей заложили питомник. Посажены 50 яблонь, 140 кустов смородины и крыжовника, 500 саженцев берез, клёнов и других древесных пород. На каникулах пионеры будут ухаживать за посадками.
19 июня
- Интересна и разнообразна почта колхозников рыболовецкой артели «Труддисциплина» Чеховского района. Рыбак Владимир Михайлович Аристов выписывает 5 газет: «Литературную газету», «Советский Сахалин», две молодёжных, районную. Колхозный почтальон доставляет рыбакам артели 80 газет, много журналов, писем. Местный клуб выписывает 12 местных газет и журналов.
- Десятки трудящихся Анивского района побывают в этом году в санаториях и домах отдыха страны. Недавно по путёвкам, выданным профсоюзной организацией анивского рыбокомбината, на курорты Кавказа выехали обработчик рыбы тов. Лукашин и слесарь Халисов. Для рабочих анивского леспромхоза получено 24 путёвки в санатории Крыма, Кавказа и Дальнего Востока.
- Центральная сберкасса Александровска продолжает выплачивать выигрыши по облигациям Государственного займа. С начала года в кассу предъявлено 8564 облигации, по которым выплачено свыше полутора миллионов рублей выигрышей. На одну из облигаций пал выигрыш в 50 тыс. рублей.
20 июня
- В помещении клуба «Строитель» начала работу Южно-Сахалинская городская библиотека. Её книжный фонд насчитывает 5 тыс. томов политической, художественной, технической литературы. Сюда же будут переданы 2 тыс. книг из областной библиотеки.
(Продолжение следует).