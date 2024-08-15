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В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

Большим уважением у нефтяников нефтепромысла «Эхаби» пользуются стахановцы братья Иван и Григорий Васюковы (слева направо). Работая на тракторе-подъёмнике, они довели производительность труда до 130 процентов к норме. Фото А. ЛАВРИК.

21 июня

  • В роддоме Южно-Сахалинска островитянка Баженова родила тройню. У счастливой матери теперь 8 дочерей и сыновей. Её семье предоставили новую квартиру. Новорождённых ежедневно посещают врач или медсестра.
  • После весенней сельдевой путины рыболовецкие колхозы Анивского района начали добычу морского зверя. Успешно добывают нерпу рыбаки артелей «Волга» и «Кубанец». Звенья тов. Страмоуха и Кошеля из хозяйства «Кубанец» добыли несколько сотен нерп. Более 4 тонн морского зверя взяло за два дня звено Мироненко из артели «Волга».
  • Моряки парохода «Чита» в районе Охотоморья получили позывные от потерпевшего аварию судна «Кузнецкстрой» Архангельского морского арктического пароходства. Экипаж «Читы» немедленно направился на спасение судна и на буксире доставил его в Корсаков. Начальник Сахалинского морского пароходства тов. Сафаров премировал экипаж парохода «Чита» за проявленное мужество.

(Продолжение следует).

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