Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

21 июня
- В роддоме Южно-Сахалинска островитянка Баженова родила тройню. У счастливой матери теперь 8 дочерей и сыновей. Её семье предоставили новую квартиру. Новорождённых ежедневно посещают врач или медсестра.
- После весенней сельдевой путины рыболовецкие колхозы Анивского района начали добычу морского зверя. Успешно добывают нерпу рыбаки артелей «Волга» и «Кубанец». Звенья тов. Страмоуха и Кошеля из хозяйства «Кубанец» добыли несколько сотен нерп. Более 4 тонн морского зверя взяло за два дня звено Мироненко из артели «Волга».
- Моряки парохода «Чита» в районе Охотоморья получили позывные от потерпевшего аварию судна «Кузнецкстрой» Архангельского морского арктического пароходства. Экипаж «Читы» немедленно направился на спасение судна и на буксире доставил его в Корсаков. Начальник Сахалинского морского пароходства тов. Сафаров премировал экипаж парохода «Чита» за проявленное мужество.
(Продолжение следует).