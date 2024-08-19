Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

21 июня
- В этом году из столицы приезжают на Сахалин выпускники института народного хозяйства им. Плеханова, Московского университета, Ленинградского педагогического института, Хабаровского медицинского института, Владивостокского юридического института. Около 30 молодых специалистов, окончивших физкультурные техникумы, получили назначение в нашу область. В Южно-Сахалинском учительском институте будет работать аспирантка кафедры физической географии тов. Покудина. Сейчас она защищает кандидатскую диссертацию. В областной центр получили направление инженер Т. Ширяева и другие молодые специалисты.
24 июня
- На опытном поле Сахалинского филиала Академии наук СССР прекрасно развивается лук, посеянный осенью прошлого года. Всходы его появились на 10 дней раньше, чем при весеннем посеве. Быстрее развивается чеснок, высаженный осенью. Всходы моркови при подзимнем посеве семян появились на 20 дней раньше, чем при весеннем севе. Работники биологического сектора начали в этом году исследования по подзимней культуре лука, чтобы оставлять растения под зиму в разных фазах развития.
(Продолжение следует).