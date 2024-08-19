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В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

Коллектив шахты «Долинская» – один из передовых на Сахалине. Он уже добыл тысячи тонн угля сверх плана года. Большую работу проводят инженерно-технические работники и в первую очередь маркшейдеры. Они своевременно дают геологические направления для вскрытия угольных пластов. НА СНИМКЕ: работники маркшейдерского бюро шахты (слева) Р. ШЕРСТОБОЕВА, А. КАЛИНИЧЕНКО и Г. МОРОЧИНА готовят съёмку для закладки новых подготовительных выработок. Фото Г. СОКОЛОВА.

21 июня

  • В этом году из столицы приезжают на Сахалин выпускники института народного хозяйства им. Плеханова, Московского университета, Ленинградского педагогического института, Хабаровского медицинского института, Владивостокского юридического института. Около 30 молодых специалистов, окончивших физкультурные техникумы, получили назначение в нашу область. В Южно-Сахалинском учительском институте будет работать аспирантка кафедры физической географии тов. Покудина. Сейчас она защищает кандидатскую диссертацию. В областной центр получили направление инженер Т. Ширяева и другие молодые специалисты.

24 июня

  • На опытном поле Сахалинского филиала Академии наук СССР прекрасно развивается лук, посеянный осенью прошлого года. Всходы его появились на 10 дней раньше, чем при весеннем посеве. Быстрее развивается чеснок, высаженный осенью. Всходы моркови при подзимнем посеве семян появились на 20 дней раньше, чем при весеннем севе. Работники биологического сектора начали в этом году исследования по подзимней культуре лука, чтобы оставлять растения под зиму в разных фазах развития.

(Продолжение следует).

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