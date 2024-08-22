Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

24 июня
- При изготовлении гофрированных ящиков остаётся большое количество отходов картона. Из-за незначительного удельного веса транспортировка макулатуры на бумкомбинаты для переработки была дороже её номинальной стоимости. Механик фабрики гофрированной тары тов. Горсков сконструировал пресс большой мощности для упаковки макулатуры. Так была решена задача рационального использования отходов производства.
28 июня
- В 1947 году молдавский колхозник Фома Гаврилович Тинкул привёз с материка и посадил на своём приусадебном участке в Углезаводске несколько десятков виноградных лоз. Заботливый уход за побегами дал результаты – через несколько лет Тинкул срезал первые гроздья молдавского винограда. Вскоре Фома Гаврилович по состоянию здоровья уехал на материк. Его виноградник приобрёл Долинский лесхоз. Виноградные лозы были пересажены в питомник Найбутинского лесничества. Виноград с трудом приживался на новом месте, но нынешней весной кусты дали многочисленные побеги. Осенью ожидается урожай.
1 августа
- Моряки парохода «Чита» в районе Охотоморья получили позывные от потерпевшего аварию судна «Кузнецкстрой» Архангельского морского арктического пароходства. Экипаж «Читы» немедленно направился на спасение судна и на буксире доставил его в Корсаков. Начальник Сахалинского морского пароходства тов. Сафаров премировал экипаж парохода «Чита» за проявленное мужество.