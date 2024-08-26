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Хроника 1953 (По страницам «Советского Сахалина»)

С большой радостью и патриотическим воодушевлением встретил коллектив Южно-Сахалинского рудоремонтного завода постановление Совета Министров СССР о выпуске Государственного займа развития народного хозяйства нашей страны. Рабочие, служащие, инженерно-технические работники завода – все единодушно решили дать государству взаймы часть своего заработка на финансирование мероприятий по осуществлению пятого пятилетнего плана развития СССР. НА СНИМКЕ (слева направо): рабочие завода В. КЛЕЦКОВ, М. БАСОВ, М. ПАРШИН, А. ЧЕРНОШТАН, А. БУРИК, А. ПЕРМИКИН, Д. ЧЕРЕПАНОВ подписываются на новый Государственный заём развития народного хозяйства СССР.

2 июля

  • Десятки сортов картофеля, капусты, томатов, огурцов и других сельскохозяйственных культур растут на полях Александровского сортоиспытательного участка. Каждую осень колхозы района приобретают здесь семена высокоурожайных сортов. Звено Евдокии Горло, стремясь обеспечить колхозы района качественными семенами, тщательно ухаживает за растениями. Здесь же по-стахановски трудятся, выполняя по полторы нормы, Екатерина Шведчикова, Анастасия Смолко, Жаворонкова и другие.
  • Группа александровских школьников совершила экскурсию по городам Дальнего Востока. Ребята побывали в Советской Гавани, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, где ознакомились с промышленными предприятиями, сельским хозяйством, историческими памятниками и природой.

(Продолжение следует).

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