Хроника 1953 (По страницам «Советского Сахалина»)

2 июля
- Десятки сортов картофеля, капусты, томатов, огурцов и других сельскохозяйственных культур растут на полях Александровского сортоиспытательного участка. Каждую осень колхозы района приобретают здесь семена высокоурожайных сортов. Звено Евдокии Горло, стремясь обеспечить колхозы района качественными семенами, тщательно ухаживает за растениями. Здесь же по-стахановски трудятся, выполняя по полторы нормы, Екатерина Шведчикова, Анастасия Смолко, Жаворонкова и другие.
- Группа александровских школьников совершила экскурсию по городам Дальнего Востока. Ребята побывали в Советской Гавани, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, где ознакомились с промышленными предприятиями, сельским хозяйством, историческими памятниками и природой.
(Продолжение следует).