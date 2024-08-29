Четверг, 29 августа, 2024
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В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Хроника 1953 (По страницам «Советского Сахалина»)

Широко разв¸рнута кружковая работа в Долинском городском Доме культуры. В двух группах хорового кружка – детской и взрослой – занимается 75 человек. Работает вокальный кружок в составе 10 человек. Более 20 человек занимаются в драматическом кружке и кружке художественного чтения (руководитель т. Усейкин). Мастер модельного цеха ремесленного училища т. Боцвинов руководит работой акробатического кружка. Есть при Доме культуры свой духовой оркестр. Участники художественной самодеятельности часто выступают на сцене Дома культуры, выезжают с концертами в посёлки и сёла района. Помимо кружков здесь работает ряд курсов. На днях закончатся занятия на курсах шоф¸ров. Слушатели их получат права шоф¸ров 3-го класса. 29 женщин занимаются на курсах кройки и шитья, которыми руководит Людмила Ф¸доровна Стволова. Но особой популярностью среди жителей не только Долинска, но и других городов области пользуются курсы машинописи. НА СНИМКЕ: очередное занятие курсов машинописи. Фото Григория СОКОЛОВА.

2 июля

  • Томаринский рыбоконсервный завод, выполнив полугодовой план на 166%, отгрузил городам области и материка десятки вагонов готовой продукции. На выпуске консервов полторы-две нормы выполняют Татьяна Шмелёва, соусоварщица Нина Кросова, обжарщицы Галина Столярова, Нина Шаронина, укладчицы Мария Евтушенко и Вера Донских. Недавно на завод пришло письмо из Риги. Рижане благодарят томаринских консервщиков за отличные вкусовые качества камбалы в томатном соусе.
  • Ежедневно в 4 часа утра бригады Корсаковского агар-агарового комбината уходят на промысел анфельции и возвращаются в три часа дня с богатой добычей. Так, бригада И. Абрамовского ежедневно добывает 40,5 т сырца вместо 19,2 т по плану. Начинается разгрузка. Мощные рыбонасосы подают сырец с кунгасов в бункера, где он промывается от ила и перевозится на специальный участок для воздушной сушки. Так проходит первичный процесс обработки анфельции.

4 июля

  • Моряки Сахалинского бассейна отметили 50-летие одного из старейших капитанов пароходства Якова Сергеевича Хабарова. Сын архангельского помора, он 34 года провёл на море, прошёл путь от матроса до капитана дальнего плавания. Руководимый им экипаж парохода «Леонид Красин» – один из лучших в Сахалинском бассейне. За многолетнюю безупречную работу Хабаров награжден орденом Ленина.
  • 26 курсантов Сахалинского мореходного училища во главе с капитаном второго ранга тов. Джинчвеладзе на трёх парусных шлюпках отправились в поход Сахалин – Николаевск-на-Амуре – Сахалин.  Цель похода – тренировка в управлении парусами, а также популяризация мореходного училища. Участники похода встретятся с выпускниками семилетних школ,  проведут беседы, расскажут об учебе и специальностях, которые молодёжь может получить в училище.

(Продолжение следует).

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