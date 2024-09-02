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В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Хроника 1953 (По страницам «Советского Сахалина»)

В коллективе Долинской ТЭЦ большим уважением пользуется начальник турбинного цеха коммунист Николай Николаевич Камалов. Стремясь усовершенствовать процессы производства, он внёс 9 рационализаторских предложений. НА СНИМКЕ: Н. Н. КАМАЛОВ за проверкой электромотора. Фото Г. СОКОЛОВА.

4 июля

  • В лесах новостроек приморский городок Красногорск. Здесь сооружаются жилые дома, культурно-бытовые и административные здания, появляются красивые благоустроенные улицы. В центре города на ул. К. Маркса строится двухэтажный 8-квартирный дом для рабочих «Главдальфлота». Более миллиона рублей отпускается на капитальное строительство местному рыбокомбинату. При этом треть средств расходуется на возведение жилья, остальное – на производственные объекты. Скоро здесь появится Дом Советов. Он вырастет рядом со строящимся Домом культуры.
  • Питомник Южно-Сахалинского горкомхоза заканчивает высадку около 15 тыс. корней цветочной рассады. Уже разбиты клумбы в скверах на ул. им. Сталина, у областного драмтеатра и кинотеатра «Совкино». Их украсят астры, гвоздики, флоксы, львиный зев, лобелия, портулак…
Токарь механического це­ха Южно-Сахалинского рудо­ремонтного завода т. Паршин изготавливает продукцию всегда высокого качества. Производственную норму стахановец выполняет на 150 – 160 процентов.
НА СНИМКЕ: М. В. ПАРШИН за работой.
Фото Г. СОКОЛОВА.

5 июля

  • В Южно-Сахалинске растёт спрос на электроприборы. За последнее время магазин «Электросбыт» продал 12 комнатных холодильников «ЗИС-Москва», много пылесосов. Особенно велик спрос на электрические плитки, утюги, чайники, настольные лампы и другие товары. Ежемесячно выручка магазина составляет более 100 тыс. рублей.
  • Около 500 рабочих, инженерно-технических работников и служащих предприятий нефтяной отрасли Сахалина побывают на курортах по путёвкам обкома профсоюза нефтяников. Многие выехали в санатории южного берега Крыма, Кавказа и другие здравницы страны. Часть рабочих поправит здоровье в Кисловодском санатории нефтяников им. Орджоникидзе. Большое количество путёвок обком выдал бесплатно.
  • На полях подсобного хозяйства отдела рабочего снабжения треста «Макаровуголь» нынешней весной заложен фруктовый сад. Посажено 80 яблонь, 1 тыс. кустов крыжовника, сотни кустов смородины. Первыми в Красногорском районе посадили сад рыбаки артели «Енисей». Яблони и смородина хорошо принялись. Более 1 га занимает молодой яблоневый сад и в сельхозартели им. Ульянова Углегорского района.

(Продолжение следует).

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