Хроника 1953 (По страницам «Советского Сахалина»)

7 июля
- Каждое лето дирекция учительского института посылает отличников учёбы на экскурсии в Москву или Ленинград. Ныне там побывали 10 выпускников и студентов второго курса – Машегова, Попкова, Романов, Лихачёва, Ермолаев и другие. Они ознакомились с достопримечательностями, посетили музеи, выставки изобразительного искусства, высотное здание МГУ на Ленинских горах.
10 июля
- За 30 дней водитель грузовой автомашины Поронайской автотранспортной колонны тов. Колонюк перевёз сверх плана 610 т грузов, сэкономив 110 кг горючего и смазочных материалов. Трёхмесячную норму выполнил за 30 дней, сэкономив свыше 100 кг горючего и смазочных материалов, шофёр Тимко. Высокие показатели также у водителей этого предприятия тов. Дегтяренко и Коробова.
- Лесорубы Анивского леспромхоза успешно завершили сплав древесины. К конечным бонам на реках Лютога и Таранай доставлено более 100 тыс. кубометров древесины. На лесобиржах в Аниве и посёлке Таранай идёт круглосуточная выкатка леса на товарные склады и отправка его потребителям.
(Продолжение следует).