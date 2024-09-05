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В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Хроника 1953 (По страницам «Советского Сахалина»)

Изучить родной край – заветная мечта многих ребят. Сейчас десятки групп юных туристов прокладывают маршруты через горные перевалы, путешествуют по берегу моря, на плотах плывут по рекам. В большой поход отправились учащиеся 8 – 9-х классов Синегорской средней школы. Их маршрут: Синегорск – Яблочное – Холмск – Чапланово – Анива – Южно-Сахалинск – Синегорск. Шахтный комитет профсоюза пошёл навстречу ребятам. Руководителями похода назначены геолог шахты «Южно-Сахалинская» Владимир Овчинников и инженер электростанции Владимир Рождественский. Старшие товарищи познакомят туристов с природой острова, его промышленностью, научат правильно собирать коллекции пород и минералов, пользоваться горным компасом, ходить по азимуту. на снимке: в Холмском порту. Старший инженер отдела механизации порта А. М. Щепин рассказывает юным туристам о новой технике для погрузки и разгрузки морских судов. Фото В. ПРИВЕЗЕНЦЕВА.

7 июля

  • Каждое лето дирекция учительского института посылает отличников учёбы на экскурсии в Москву или Ленинград. Ныне там побывали 10 выпускников и студентов второго курса – Машегова, Попкова, Романов, Лихачёва, Ермолаев и другие. Они ознакомились с достопримечательностями, посетили музеи, выставки изобразительного искусства, высотное здание МГУ на Ленинских горах.

10 июля

  • За 30 дней водитель грузовой автомашины Поронайской автотранспортной колонны тов. Колонюк перевёз сверх плана 610 т грузов, сэкономив 110 кг горючего и смазочных материалов. Трёхмесячную норму выполнил за 30 дней, сэкономив свыше 100 кг горючего и смазочных материалов, шофёр Тимко. Высокие показатели также у водителей этого предприятия тов. Дегтяренко и Коробова.
  • Лесорубы Анивского леспромхоза успешно завершили сплав древесины. К конечным бонам на реках Лютога и Таранай доставлено более 100 тыс. кубометров древесины. На лесобиржах в Аниве и посёлке Таранай идёт круглосуточная выкатка леса на товарные склады и отправка его потребителям.

(Продолжение следует).

 

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