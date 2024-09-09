Хроника 1953 (По страницам «Советского Сахалина»)

Томаринский рыбозавод отгружает сельдь в адрес «Дальрыбсбыта» для трудящихся материка. Рефрижератор «Умба» принял в свои трюмы 10 вагонов малосолёной и 9 вагонов крепкосолёной рыбы. Только один вагон сельди сдан вторым сортом, остальные – высшим и первым сортами.
На 154% выполнил полугодовое задание коллектив консервного цеха Песчанского рыбозавода. Он выпускает баночную продукцию «Корюшка в томате», «Камбала в томате», «Сима в томате», «Копчёная треска в масле». 80% продукции – высший сорт. В соревновании за перевыполнение плана лидирует бригада мастера т. Долговой.
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