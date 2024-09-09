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В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Хроника 1953 (По страницам «Советского Сахалина»)

Коллектив шахты «Долинская», выступив инициатором социалистического соревнования горняков области за досрочное выполнение годового плана добычи топлива, с каждым месяцем увеличивает выдачу угля на-гора. Большую помощь инициаторам оказывает механическая мастерская шахты, обеспечивая своевременный и доброкачественный ремонт механического парка. Здесь по-стахановски трудится фрезеровщик В. В. Жеребцов, обслуживающий сразу два станка. Сейчас т. Жеребцов работает в счёт 1954 года. НА СНИМКЕ: В. В. Жеребцов за обработкой детали породопогрузочной машины. Фото Григория СОКОЛОВА.

11 июля

  • Томаринский рыбозавод отгружает сельдь в адрес «Дальрыбсбыта» для трудящихся материка. Рефрижератор «Умба» принял в свои трюмы 10 вагонов малосолёной и 9 вагонов крепкосолёной рыбы. Только один вагон сельди сдан вторым сортом, остальные – высшим и первым сортами.
  • На 154% выполнил полугодовое задание коллектив консервного цеха Песчанского рыбозавода. Он выпускает баночную продукцию «Корюшка в томате», «Камбала в томате», «Сима в томате», «Копчёная треска в масле». 80% продукции – высший сорт. В соревновании за перевыполнение плана лидирует бригада мастера т. Долговой.

(Продолжение следует).

 

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