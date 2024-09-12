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В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Хроника 1953 (По страницам «Советского Сахалина»)

В День физкультурника в Южно-Сахалинске состоится большой спортивный праздник. Намечается провести парад спорт­сменов областного центра. На стадионе парка культуры и отдыха состоятся товарищеские встречи по волейболу, баскетболу, боксу и другим видам спорта. На городском стадионе будут проведены массовые показательные выступления легкоатлетов. В 15 часов здесь будет поднят флаг матча городов области по лёгкой атлетике. В Южно-Сахалинск уже прибыли спортсмены из Охи, Александровска-Сахалинского и ряда других городов. НА СНИМКЕ: тренировка легкоатлетов Александровска-Сахалинского. Фото Григория СОКОЛОВА.

17 июля

  • В Холмском торговом порту ошвартовался пароход «Соликамск», совершивший путь из Балтийского моря. Он прошёл около 15 тыс. миль – пересёк 5 океанов и 10 морей. Рейс завершён на 5 дней раньше срока, экипаж сберёг 5% топлива. Самоотверженно трудились во время рейса тов. Лапин, Колясев, Николайников и другие.
  • Большие доходы Корсаковскому южному рыбокомбинату приносит подсобное хозяйство, где заведующим тов. Погребной. Если в прошлом году плюс составил 60 тыс. рублей, то в нынешнем рабочие обязуются довести доходы до 100 тыс. рублей.
  • Спектаклем «Твоё личное дело» начал гастроли в Холмске областной драмтеатр. Трудящиеся города тепло встретили артистов. В репертуаре – спектакли «Отелло», «Девицы-красавицы», «Анжело» и «Завтра будет наше». Театр побывает и у трудящихся посёлков Правда и Яблочное Холмского района.
  • Свыше 100 тыс. зрителей Охинского района посмотрели новые киноленты. Успехом пользовались фильмы «Адмирал Ушаков», «Кето и Котэ», «Чук и Гек», «В одном универмаге» и другие. Скоро на экраны выйдут картины «Буря» и «Неразлучные друзья».
  • Анивская МРС построила здание электростанции мощностью 35 кВт. Идёт монтаж механизмов. Энергия пойдёт на освещение посёлка Рыбацкий и для нужд МРС – на питание моторов в лесопильном и моторном цехах и электросварочного агрегата.

18 июля

  • Объединением «Дальнефть» в фонд промысла «Эхаби» выделено 700 тыс. рублей за счёт достигнутой этим предприятием экономии. На эти средства руководство решило привести в образцовый порядок рабочее общежитие, стадион, поселковый клуб, оказать помощь подшефной школе и детскому саду, индивидуальным застройщикам и рабочим при приобретении путёвок на курорты.

(Продолжение следует).

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