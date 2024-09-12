Хроника 1953 (По страницам «Советского Сахалина»)

17 июля
- В Холмском торговом порту ошвартовался пароход «Соликамск», совершивший путь из Балтийского моря. Он прошёл около 15 тыс. миль – пересёк 5 океанов и 10 морей. Рейс завершён на 5 дней раньше срока, экипаж сберёг 5% топлива. Самоотверженно трудились во время рейса тов. Лапин, Колясев, Николайников и другие.
- Большие доходы Корсаковскому южному рыбокомбинату приносит подсобное хозяйство, где заведующим тов. Погребной. Если в прошлом году плюс составил 60 тыс. рублей, то в нынешнем рабочие обязуются довести доходы до 100 тыс. рублей.
- Спектаклем «Твоё личное дело» начал гастроли в Холмске областной драмтеатр. Трудящиеся города тепло встретили артистов. В репертуаре – спектакли «Отелло», «Девицы-красавицы», «Анжело» и «Завтра будет наше». Театр побывает и у трудящихся посёлков Правда и Яблочное Холмского района.
- Свыше 100 тыс. зрителей Охинского района посмотрели новые киноленты. Успехом пользовались фильмы «Адмирал Ушаков», «Кето и Котэ», «Чук и Гек», «В одном универмаге» и другие. Скоро на экраны выйдут картины «Буря» и «Неразлучные друзья».
- Анивская МРС построила здание электростанции мощностью 35 кВт. Идёт монтаж механизмов. Энергия пойдёт на освещение посёлка Рыбацкий и для нужд МРС – на питание моторов в лесопильном и моторном цехах и электросварочного агрегата.
18 июля
- Объединением «Дальнефть» в фонд промысла «Эхаби» выделено 700 тыс. рублей за счёт достигнутой этим предприятием экономии. На эти средства руководство решило привести в образцовый порядок рабочее общежитие, стадион, поселковый клуб, оказать помощь подшефной школе и детскому саду, индивидуальным застройщикам и рабочим при приобретении путёвок на курорты.
(Продолжение следует).