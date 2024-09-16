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Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

Достойную встречу Всесоюзному Дню железнодорожника готовят трудящиеся Южно-Сахалинской дороги. Одной из лучших здесь зарекомендовала себя комсомольско-молод¸жная бригада паровоза № 51-6 старшего машиниста Ивана Щёголева. Недавно Иван Щёголев побывал в гостях у пионеров областного центра, отдыхающих в городском пионерском лагере. Он рассказал ребятам о работе своей бригады, о железнодорожном транспорте нашей Родины, о паровозах новых марок. Беседа прошла живо и интересно. Ребята задали т. Щёголеву много вопросов, рассказав ему, как они проводят каникулы в лагере. НА СНИМКЕ: Иван ЩЁГОЛЕВ беседует с пионерами. Фото Григория СОКОЛОВА.

18 июля

  • В этом году колхоз «Путь Ильича» Анивского района освоит 25 га целины. Анатолий Кириченко на тракторе «НАТИ» ведёт раскорчёвку массива в 8 га. После завершения силосования этой работой займётся и второй трактор.
  • Обком союза работников сельского хозяйства получил передвижные портативные электростанции «Киев-1» на 750 кВт. Электростанции направлены в совхозы «Углегорский» и «Красная Тымь» для кинопередвижек. Теперь работники хозяйств смогут смотреть звуковые картины.

(Продолжение следует).

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