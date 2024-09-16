Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

В этом году колхоз «Путь Ильича» Анивского района освоит 25 га целины. Анатолий Кириченко на тракторе «НАТИ» ведёт раскорчёвку массива в 8 га. После завершения силосования этой работой займётся и второй трактор.
Обком союза работников сельского хозяйства получил передвижные портативные электростанции «Киев-1» на 750 кВт. Электростанции направлены в совхозы «Углегорский» и «Красная Тымь» для кинопередвижек. Теперь работники хозяйств смогут смотреть звуковые картины.
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