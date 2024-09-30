Вторник, 1 октября, 2024
ДомойПРОЕКТЫВ ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ
В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

В социалистическом соревновании за выполнение решений партии о крутом подъёме сельского хозяйства хороших трудовых успехов добилось овощеводческое звено артели имени Ленина, Южно-Сахалинского района, руководимое т. Соболь. Посадив картофель в лучшие агротехнические сроки, организовав тщательный уход за ним, колхозники получили высокий урожай. Сейчас звено приступило к уборке картофеля. НА СНИМКЕ: (слева направо) бригадир полеводческой бригады т. Густов, звеньевая т. Соболь, колхозница т. Шиповая и агроном т. Тихоньких определяют готовность участка к уборке. Фото Григория Соколова.

1 августа

  • Внимание посетителей краеведческого музея привлекает большое орудие, установленное у главного входа на специальном постаменте. Новый экспонат имеет свою историю. Это крупнокалиберное крепостное орудие сделано на Обуховском сталелитейном заводе в Петербурге в 1875 году. Мастерство русских оружейников, отливших это огромное по тому времени орудие весом 934 пуда, в 1894 году отмечено Нобелевской премией. Позднее его перевезли в Порт-Артур и установили на одном из фортов, героически оборонявших крепость в русско-японскую войну 1904 – 1905 годов. После освобождения юга острова советским людям возвращен этот образец мастерства русских оружейников.

4 августа

  • Пять лет назад в Троицком совхозе заложили фруктовый сад. Трудно узнать этот уголок сейчас. Соком налилась ярко-красная клубника, гнутся под тяжестью ягод ветви крыжовника, смородины, малины, зреют яблоки, вишня, сливы. Особо гордится садовод колхоза Пётр Александрович Пашков виноградником. Южные растения хорошо прижились на сахалинской земле. Зацвели первые 40 кустов винограда. В саду растёт около тысячи яблонь 12 сортов, 445 кустов винограда, почти 7 тысяч кустов крыжовника, смородины, малины, много слив и вишен. Под клубнику отведено 2 га. Более 4 т этой ягоды уже отправлено в детские учреждения и передано трудящимся областного центра.

(Продолжение следует).

Предыдущая статья
В Южно-Сахалинске открывается 28-й энергетический форум «Нефть и газ Сахалина»
Следующая статья
Командировка в командировке. Бывает, при выполнении редакционного задания у журналиста появляется заманчивая перспектива «сходить налево»
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ