Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

1 августа
- Внимание посетителей краеведческого музея привлекает большое орудие, установленное у главного входа на специальном постаменте. Новый экспонат имеет свою историю. Это крупнокалиберное крепостное орудие сделано на Обуховском сталелитейном заводе в Петербурге в 1875 году. Мастерство русских оружейников, отливших это огромное по тому времени орудие весом 934 пуда, в 1894 году отмечено Нобелевской премией. Позднее его перевезли в Порт-Артур и установили на одном из фортов, героически оборонявших крепость в русско-японскую войну 1904 – 1905 годов. После освобождения юга острова советским людям возвращен этот образец мастерства русских оружейников.
4 августа
- Пять лет назад в Троицком совхозе заложили фруктовый сад. Трудно узнать этот уголок сейчас. Соком налилась ярко-красная клубника, гнутся под тяжестью ягод ветви крыжовника, смородины, малины, зреют яблоки, вишня, сливы. Особо гордится садовод колхоза Пётр Александрович Пашков виноградником. Южные растения хорошо прижились на сахалинской земле. Зацвели первые 40 кустов винограда. В саду растёт около тысячи яблонь 12 сортов, 445 кустов винограда, почти 7 тысяч кустов крыжовника, смородины, малины, много слив и вишен. Под клубнику отведено 2 га. Более 4 т этой ягоды уже отправлено в детские учреждения и передано трудящимся областного центра.
(Продолжение следует).