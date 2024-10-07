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В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

Коллектив ремонтно-механических мастерских Поронайского леспромхоза изготовил и смонтировал двухбарабанную трелёвочную лебёдку на тракторе «КТ-12». Она имеет трос длиной в 450 метров, четыре скорости движения. Лебёдка даёт возможность значительно увеличить производительность труда на трел¸вке хлыстов в гористой местности, так как она обладает большой маневренностью. Сейчас лебёдку испытывает в рабочих условиях опытный тракторист лесопункта «Матросово» т. Бурминский. НА СНИМКЕ: тракторист т. Бурминский за испытанием лебёдки.

16 августа

  • Для круглогодичного обеспечения островитян плодовоовощными консервами и продукцией из ягод областной трест пищевой промышленности приступает к строительству овощеконсервного завода в с. Тымовское Кировского района. Мощность предприятия – 500 т или 1250 тыс. банок овощных и ягодных консервов. Здесь будут выпускать голубцы, фаршированные овощами, голубцы, фаршированные рисом и овощами, консервированные огурцы, томаты, свёклу, морковь, варенье и джем из брусники, варенье земляничное. Это будет первый овощеконсервный завод на Сахалине. Второй намечается построить в Углегорске.
  • Пять лет назад из Приморского опорного пункта на Холмскую опытную станцию завезли несколько сортов винограда. Лозы успешно акклиматизировались и в 1952-м дали первый урожай. Сейчас на станции испытывается 27 сортов винограда.
  • Гордость государственной комплексной сельскохозяйственной станции – высокопродуктивное стадо коров. За семь месяцев года средний надой от каждой фуражной бурёнки составил 3069 литров молока. За этот же срок рабочий станции Тимофей Максимов от 8 коров надоил 23 604, а Ольга Гончарова от 10 коров – 31 696 литров. Рекордистка корова Вега дала 5088 литров молока. В этом году для создания на фермах высокопродуктивного скота станция передала колхозам 4 головы молодняка крупного рогатого скота, 14 овец и свыше 70 поросят.
  • В сахалинской тайге созревают ягоды. Первые тонны голубики заготовили тымовские пищевики. Предприятия пищепрома области намечают собрать 300 т голубики, черники и брусники. Две трети ягод предназначены сахалинскому заводу плодово-ягодных вин. 100 т ягод будут переработаны на сиропы. Торгующие предприятия получат более 25 т маринованных грибов.

(Продолжение следует).

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