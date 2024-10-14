Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

16 августа
- Этот многолетний лук имеет необычную форму. На зелёной стрелке в несколько ярусов располагаются небольшие луковицы. Помимо репки он даёт сочное перо. В этом году появилась завязь семян. Опыты с луком проводит старший научный сотрудник Сахалинского филиала Академии наук СССР, кандидат биологических наук т. Зимина. В перспективе многоярусный лук будет рекомендован для посевов на полях колхозов, совхозов и подсобных хозяйств области.
- Южно-сахалинская автотранспортная контора расширяет городские и загородные линии. Введено кольцевое движение по маршрутам: центр города – парк культуры и отдыха, вокзал – посёлок Владимировка, вокзал – Южно-Сахалинский совхоз, центр города – парк культуры и отдыха – улица Южная. Автобус, обслуживающий линию Южно-Сахалинск – Хомутово, будет ходить до села Лиственничное. Всего в областном центре работает 20 автобусов.
18 августа
- В Корсакове строится пивоваренный завод мощностью в 1800 тыс. литров в год. Идёт монтаж варочных котлов. В ноябре начнётся выпуск продукции. Завершается возведение такого же завода в Долинске. Со временем пивоваренные предприятия появятся в Макарове, Поронайске, Лесогорске, Углегорске, Красногорске и Томари. Мощность заводов – 1500 тыс. литров пива в год.
20 августа
- Ежедневно сотни жителей областного центра посещают фирменный магазин «Главхлеб». Здесь в широком ассортименте печенье, кексы, пирожные и другие кондитерские изделия, выпущенные специализированной пекарней при магазине. Фирменная торговая точка реализует до 50 наименований хлебобулочных и кондитерских изделий.
- Сотрудники Сахалинского филиала Академии наук СССР проводят опыты подзимнего посева овощей. Весной всходы этих культур появились на 10 – 20 дней раньше обычного. Испытания перенесены на опытное поле филиала в охинской пригородной зоне. Здесь успешно развиваются подзимние посевы лука, чеснока, моркови, свёклы. В будущем году площадь подзимних культур значительно увеличится.
- В Охе сдана в эксплуатацию колбасная фабрика производственной мощностью около 2 т продукции в сутки. Она уже поступает в магазины города.
- Сотни выпускников педагогических институтов Москвы, Ленинграда, Грозного и других городов страны изъявили желание работать в школах Сахалинской области. Приехало 290 выпускников. Учителя направляются в Восточно-Сахалинский, Широкопадский районы и на Курильские острова.
- В этом году медицинские учреждения области получат около 300 специалистов, окончивших высшие и средние медицинские учебные заведения. На Сахалин прибыла группа средних медицинских работников из Краснодара, Сормово, Иркутска, Горького.
(Продолжение следует).