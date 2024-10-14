Вторник, 15 октября, 2024
ДомойПРОЕКТЫВ ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ
В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

В этом году в машинно-тракторные станции области поступило много новых сельскохозяйственных машин, которые сейчас успешно используются на уборке урожая зерновых, овощных культур и картофеля. НА СНИМКЕ: испытание в производственных условиях картофелеуборочного комбайна, полученного недавно Южно-Сахалинской МТС. Фото Григория СОКОЛОВА.

16 августа

  • Этот многолетний лук имеет необычную форму. На зелёной стрелке в несколько ярусов располагаются небольшие луковицы. Помимо репки он даёт сочное перо. В этом году появилась завязь семян. Опыты с луком проводит старший научный сотрудник Сахалинского филиала Академии наук СССР, кандидат биологических наук т. Зимина. В перспективе многоярусный лук будет рекомендован для посевов на полях колхозов, совхозов и подсобных хозяйств области.
  • Южно-сахалинская автотранспортная контора расширяет городские и загородные линии. Введено кольцевое движение по маршрутам: центр города – парк культуры и отдыха, вокзал – посёлок Владимировка, вокзал – Южно-Сахалинский совхоз, центр города – парк культуры и отдыха – улица Южная. Автобус, обслуживающий линию Южно-Сахалинск – Хомутово, будет ходить до села Лиственничное. Всего в областном центре работает 20 автобусов.

18 августа

  • В Корсакове строится пивоваренный завод мощностью в 1800 тыс. литров в год. Идёт монтаж варочных котлов. В ноябре начнётся выпуск продукции. Завершается возведение такого же завода в Долинске. Со временем пивоваренные предприятия появятся в Макарове, Поронайске, Лесогорске, Углегорске, Красногорске и Томари. Мощность заводов – 1500 тыс. литров пива в год.

20 августа

  • Ежедневно сотни жителей областного центра посещают фирменный магазин «Главхлеб». Здесь в широком ассортименте печенье, кексы, пирожные и другие кондитерские изделия, выпущенные специализированной пекарней при магазине. Фирменная торговая точка реализует до 50 наименований хлебобулочных и кондитерских изделий.
  • Сотрудники Сахалинского филиала Академии наук СССР проводят опыты подзимнего посева овощей. Весной всходы этих культур появились на 10 – 20 дней раньше обычного. Испытания перенесены на опытное поле филиала в охинской пригородной зоне. Здесь успешно развиваются подзимние посевы лука, чеснока, моркови, свёклы. В будущем году площадь подзимних культур значительно увеличится.
  • В Охе сдана в эксплуатацию колбасная фабрика производственной мощностью около 2 т продукции в сутки. Она уже поступает в магазины города.
  • Сотни выпускников педагогических институтов Москвы, Ленинграда, Грозного и других городов страны изъявили желание работать в школах Сахалинской области. Приехало 290 выпускников. Учителя направляются в Восточно-Сахалинский, Широкопадский районы и на Курильские острова.
  • В этом году медицинские учреждения области получат около 300 специалистов, окончивших высшие и средние медицинские учебные заведения. На Сахалин прибыла группа средних медицинских работников из Краснодара, Сормово, Иркутска, Горького.

(Продолжение следует).

Предыдущая статья
В Охе прошёл концерт в честь милых дам в интересном положении
Следующая статья
Именами заслуженных людей названа карьерная единица на Солнцевском угольном разрезе
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ