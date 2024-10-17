Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

21 августа
- Отдел коммунального хозяйства Южно-Сахалинского горисполкома продолжает работы по освещению улицы Ленина. Установлено 44 металлических опоры, на которых появятся плафоны. Эта магистраль будет освещена от Южной улицы до фабрики резиновой обуви.
25 августа
- Южно-Сахалинское отделение материально-технического снабжения управления сельского хозяйства и заготовок получило для колхозов первые 6 конных культиваторов с удобрителями. Новые машины позволят производить культивацию с одновременным внесением под посевы минеральных удобрений. Такой техники в колхозах и совхозах области ещё не было. Получено 30 конных однокорпусных оборотных плугов, которые для острова также являются новинкой.
- На Сахалин приехали семь выпускников Красноярского института лесного хозяйства. Они направлены на работу лесоводами и старшими лесоводами. Управление вскоре встретит ещё одну группу молодых специалистов – 25 техников из Красноярска и Борисоглебска и 7 инженеров из Воронежа.
27 августа
- В с. Покровка Долинского района открыта новая сельская библиотека. Для неё приобретена первая партия литературы. Библиотека организует передвижку в молочно-овощном совхозе.
- В Доме отдыха сахалинских шахтёров в Фирсово в разгаре летний сезон. С весны здесь отдохнуло более тысячи угольщиков и представителей других отраслей области. До конца сезона здесь наберутся сил ещё около 400 человек.
29 августа
- С каждым днём улучшается быт шахтёров Сахалина. За семь месяцев года сдано в эксплуатацию сорок 8-, 12- и 16-квартирных домов. В августе около 500 семей горняков отпраздновали новоселье. Шахтёры Синегорска в этом году получат больницу на 50 коек с родильным отделением. Выписано новейшее медицинское оборудование.
30 августа
- В лучших санаториях Крыма, Кавказа и Дальнего Востока в этом году отдохнуло почти 500 шахтёров, 780 горняков поправили здоровье в Домах отдыха. Более 2 тыс. их детей на летних каникулах побывали в пионерских лагерях.
- В Невельском районе колхоз «Красный сахалинец» скосил 12 га ячменя. В колхозные амбары засыпаны первые центнеры зерна. Колхоз ведёт и заготовку кормов, застоговано свыше 180 т сена.
(Продолжение следует).