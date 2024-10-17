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В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

Доброй славой пользуется у населения Кировского района сельский магазин села Воскресеновка. К его услугам прибегают не только местные колхозники сельхозартели имени Сталина, рабочие Тымовской МТС и соседнего лесоучастка, но и жители многих окрестных сёл и даже районного центра. Здесь всегда можно найти широкий ассортимент продовольственных товаров, большой выбор тканей, готового платья, обуви и т. д. Маленький коллектив магазина № 14, возглавляемый опытным торговым работником Н. Шмелёвым, из месяца в месяц перевыполняет план товарооборота. НА СНИМКЕ: новое здание магазина в селе Воскресеновка Кировского района. Фото О. ВЛАСОВА.

21 августа

  • Отдел коммунального хозяйства Южно-Сахалинского горисполкома продолжает работы по освещению улицы Ленина. Установлено 44 металлических опоры, на которых появятся плафоны. Эта магистраль будет освещена от Южной улицы до фабрики резиновой обуви.

25 августа

  • Южно-Сахалинское отделение материально-технического снабжения управления сельского хозяйства и заготовок получило для колхозов первые 6 конных культиваторов с удобрителями. Новые машины позволят производить культивацию с одновременным внесением под посевы минеральных удобрений. Такой техники в колхозах и совхозах области ещё не было. Получено 30 конных однокорпусных оборотных плугов, которые для острова также являются новинкой.
  • На Сахалин приехали семь выпускников Красноярского института лесного хозяйства. Они направлены на работу лесоводами и старшими лесоводами. Управление вскоре встретит ещё одну группу молодых специалистов – 25 техников из Красноярска и Борисоглебска и 7 инженеров из Воронежа.

27 августа

  • В с. Покровка Долинского района открыта новая сельская библиотека. Для неё приобретена первая партия литературы. Библиотека организует передвижку в молочно-овощном совхозе.
  • В Доме отдыха сахалинских шахтёров в Фирсово в разгаре летний сезон. С весны здесь отдохнуло более тысячи угольщиков и представителей других отраслей области. До конца сезона здесь наберутся сил ещё около 400 человек.

29 августа

  • С каждым днём улучшается быт шахтёров Сахалина. За семь месяцев года сдано в эксплуатацию сорок 8-, 12- и 16-квартирных домов. В августе около 500 семей горняков отпраздновали новоселье. Шахтёры Синегорска в этом году получат больницу на 50 коек с родильным отделением. Выписано новейшее медицинское оборудование.

30 августа

  • В лучших санаториях Крыма, Кавказа и Дальнего Востока в этом году отдохнуло почти 500 шахтёров, 780 горняков поправили здоровье в Домах отдыха. Более 2 тыс. их детей на летних каникулах побывали в пионерских лагерях.
  • В Невельском районе колхоз «Красный сахалинец» скосил 12 га ячменя. В колхозные амбары засыпаны первые центнеры зерна. Колхоз ведёт и заготовку кормов, застоговано свыше 180 т сена.

(Продолжение следует).

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