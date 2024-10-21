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В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

Немало рационализаторов и новаторов производства в дружном коллективе механического завода Главсахалинрыбпрома. Смело решая сложные технические задачи, они вносят вклад в дело повышения производительности труда, улучшения качества ремонта рыбопромысловых машин и механизмов. В ряду активных рационализаторов завода – электрослесарь И. М. Шлепов. В этом году совместно со слесарем т. Солдатовым он разработал и изготовил оригинальную конструкциюю стенда для испытания приборов судового двигателя «ЗД-6». НА СНИМКЕ: И. М. Шлепов у сконструированного им испытательного стенда. Фото Григория СОКОЛОВА.

30 августа

  • Отличный урожай овощей вырастило в Тымовском звено тов. Маслюк из совхоза «Красная Тымь». С одного гектара собрано 16 т капусты, она сдана на овощеперерабатывающий пункт. В планах звена – получить не менее 25 т капусты с каждого гектара.

1 сентября

  • Михаил Фёдорович Тартышников из Александровск-Сахалинского вырастил 6 дочерей, 18 внуков и 7 правнуков. Самому ему не пришлось посещать школу, зато внуки получили хорошее образование. Сегодня в первый класс идёт младший внук Миша Лазарев. Михаил Фёдорович и бабушка Мария Захаровна любовно собрали его в школу.

3 сентября

  • Областная лесная школа в Долинске после двухгодичной учёбы направила на работу младшими лесоводами в Поронайский, Холмский, Томаринский, Южно-Сахалинский, Курильский, Восточно-Сахалинский и другие лесхозы области 35 своих выпускников.
  • За последние два месяца для железнодорожников Южно-Сахалинского узла построены 12-квартирный шлакоблочный и два брусчатых дома. Всё больше новосёлов становится на линейных станциях. Девять 2-квартирных домов получили транспортная станция Арсентьевка, 5 жилых домов – станция Покровка. В ближайшие дни ещё 40 семей железнодорожников справят новоселье.
  • 20 лет работает в совхозе «Оленевод» Александровского района эвенк Василий Владимиров. В свои 86 лет он полон сил и энергии. Дед Василий, как зовут его в совхозе, воспитал не один десяток опытных оленеводов. Среди них – четыре его сына, две дочери и восемнадцать внуков. Многие из них пользуются заслуженной славой передовиков совхоза. За годы работы Василий Владимиров сделал многое для увеличения племенного стада оленей. Со своими многочисленными учениками организовал круглогодичный выпас и зимнюю подкормку животных.

(Продолжение следует).

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