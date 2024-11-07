Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

20 сентября
- Третью неделю в заливе Терпения курсирует катер «Логирь», ежедневно причаливая к берегу рыболовецких посёлков. На борту катера самые необходимые для рыбаков товары: мука, мясо, фрукты, овощи, папиросы, спички, мыло… Плавучий магазин Поронайского рыбкоопа обслуживает рабочих экспедиционного лова и рыболовецкие колхозы района. За короткий срок продано товаров на 185 тыс. рублей.
- Производство дамских бот на фабрике резиновой обуви выросло в 11 раз, детской обуви в 3,5 раза. По сравнению с тем же периодом 1952-го больше выпускается и резиновых сапог. Стоимость пары обуви ниже прошлогодней на 25 – 30% (дешевле на 4 рубля 40 коп.). Сахалинцы поддерживают постоянную связь с коллективом ленинградского завода «Красный треугольник». Ленинградцы помогли им значительно улучшить качество выпускаемой обуви, расширить её ассортимент.
- Для круглогодичного снабжения жителей области свежими овощами в совхозах области создаются крупные тепличные хозяйства общей площадью 7900 кв. м. Теплицы будут построены в 16 сельхозартелях и двух совхозах. Сахалинский филиал Академии наук СССР подбирает сорта теплолюбивых овощей для передачи их островным хозяйствам. Теплицы будут введены в эксплуатацию в будущем году.
- Команды промысловых судов Поронайского рыбокомбината берут богатые уловы камбалы в заливе Терпения. Команда среднего рыболовного бота, возглавляемого тов. Хариным, выполнила годовое задание на 235%. С щедрыми уловами возвращаются на берег и команды Курочина и Тулаева.
24 сентября
- В этом году на работу в колхозы и МТС области приедут 80 специалистов различных профессий. 50 из них с высшим образованием. Многие выпускники сельскохозяйственных вузов хотят поехать в северные районы Сахалина и на Курилы. Так ветврач тов. Слинкин по его просьбе направлен в Северо-Курильск.
25 сентября
- В низовьях реки Тымь, неподалёку от нефтяного посёлка Катангли находится самый северный совхоз области – «Ныш». В прошлом году здесь построили 27 жилых домов. К празднику Первомая новоселье справили 16 семей. До конца года квартиры получат ещё 40 работников хозяйства. В посёлке работает электростанция, дающая свет в дома рабочих, значительно увеличена мощность кирпичного завода. Он выпускает 8 – 10 тыс. кирпича-сырца в день.
26 сентября
- В Южно-Сахалинск из гастрольных поездок по городам и рабочим посёлкам области вернулся коллектив областного драмтеатра. Артисты побывали в Углегорске, Чехове, Невельске, Холмске, Гастелло и других населённых пунктах. Гастроли продолжались 101 день. Нескольким тысячам шахтёров и рыбаков, лесозаготовителей и железнодорожников показано около 200 спектаклей. За время гастролей творческий коллектив театра подготовил новые пьесы: «Яблоневая ветка» по мотивам романа «Трое в серых шинелях» Владимира Добровольского и «Раки» Сергея Михалкова.
(Продолжение следует).