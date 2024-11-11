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В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

На шахте имени Вахрушева треста «Макаровуголь» угольные месторождения разрабатываются открытым способом. На вскрытии пластов и на добыче угля широко применяется современная техника – мощные экскаваторы и автосамосвалы. НА СНИМКЕ: погрузка угля в автосамосвал с помощью экскаватора «Воронежец». В овале экскаваторщик Леонид СЕРГЕЕВ, выполняющий норму на 150 – 170 процентов. Фото А. БОРЗУНИНА.

26 сентября

  • Коллективы витаминных заводов Северо-Холмского и Северо-Невельского рыбокомбинатов завершили выполнение годового плана. Сверх плана выпущено более 60 млн единиц витамина А.

3 октября

  • Несколько дней идёт шахматный радиотурнир экипажей судов Сахалинского пароходства. В нём участвуют спортсмены судов «Курильск», «Выборг», «Ветлуга». Команде, набравшей наибольшее количество очков, будет вручена премия. При культбазе организованы показательные доски хода радиотурнира.
  • Хорошо поставлена физкультурная работа в экипаже парохода «Чита». 40 человек команды – члены спортивного общества «Водник», занимаются в секциях бокса, волейбола, шахмат, байдарочного и парусного спорта. Свыше 20 человек систематически занимаются спортом на пароходе «Ялта». Волейболисты парохода «Новошахтинск» провели товарищеские встречи с командами пароходов «Капитан Смирнов», «Ветлуга», «Советская Латвия». Интересно прошли соревнования по гребле, лазанию по канату, перетягиванию каната и шахматный турнир.

6 октября

  • В ряде совхозов неплохие результаты по выращиванию лука. Так, Александровский совхоз собирает с гектара до 6 т лука, совхоз «Красная Тымь» – до 5 т. Причём вес каждой луковицы достигает 200 – 250 г, а отдельные экземпляры – до 500 г. Такой результат достигнут на Сахалине впервые. В Александровском совхозе под посевы лука отведены лучшие земли. Хорошо изучены передовые приёмы ухода за посадками этой культуры.

(Продолжение следует).

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