Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

26 сентября
- Коллективы витаминных заводов Северо-Холмского и Северо-Невельского рыбокомбинатов завершили выполнение годового плана. Сверх плана выпущено более 60 млн единиц витамина А.
3 октября
- Несколько дней идёт шахматный радиотурнир экипажей судов Сахалинского пароходства. В нём участвуют спортсмены судов «Курильск», «Выборг», «Ветлуга». Команде, набравшей наибольшее количество очков, будет вручена премия. При культбазе организованы показательные доски хода радиотурнира.
- Хорошо поставлена физкультурная работа в экипаже парохода «Чита». 40 человек команды – члены спортивного общества «Водник», занимаются в секциях бокса, волейбола, шахмат, байдарочного и парусного спорта. Свыше 20 человек систематически занимаются спортом на пароходе «Ялта». Волейболисты парохода «Новошахтинск» провели товарищеские встречи с командами пароходов «Капитан Смирнов», «Ветлуга», «Советская Латвия». Интересно прошли соревнования по гребле, лазанию по канату, перетягиванию каната и шахматный турнир.
6 октября
- В ряде совхозов неплохие результаты по выращиванию лука. Так, Александровский совхоз собирает с гектара до 6 т лука, совхоз «Красная Тымь» – до 5 т. Причём вес каждой луковицы достигает 200 – 250 г, а отдельные экземпляры – до 500 г. Такой результат достигнут на Сахалине впервые. В Александровском совхозе под посевы лука отведены лучшие земли. Хорошо изучены передовые приёмы ухода за посадками этой культуры.
(Продолжение следует).