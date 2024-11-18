Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

7 октября
- На фабрике резиновой обуви изготовление резинового лака для обуви производилось из растительных масел – льняного, соевого и других. У коллектива предприятия возникла мысль заменить их рыбьим жиром. Резиновый лак на рыбьем жире даёт хороший глянец и сохнет 3 – 4 часа. Это нововведение даёт фабрике 150 тыс. рублей экономии в год только на сырье и позволит в будущем увеличить производство лакированной обуви в 2 – 3 раза.
- Студенты Сахалинского государственного учительского института к празднику Великого Октября получат хороший подарок – благоустроенный спортивный зал. В нём будут гимнастические снаряды, площадки для игры в волейбол и баскетбол. Помещения с паровым отоплением оштукатурены и побелены. В зале предусмотрены раздевалки и помещения для хранения спортинвентаря.
- Макаровская колбасная фабрика, открыв кулинарный цех, расширяет ассортимент. Кроме высококачественных колбас и сосисок фабрика изготавливает полуфабрикаты – пельмени, котлеты, пирожки с мясом. Строится коптильный цех для производства окорока, грудинки, венгерского сала, корейки. Для хранения продукции сооружён вместительный холодильник.
8 октября
- Совхозы и колхозы области в этом году впервые высадили рассаду в торфоперегнойных кубиках. Их производство организовано собственными силами на основе местных удобрений. В результате сохранилась вся рассада. В Южно-Сахалинском, Углегорском, Долинском совхозах овощеводческие звенья, использовавшие такие кубики, снимают урожай капусты сорта «белорусская» до 25 т, а сорта «поздняя московская» – до 35 т с каждого га, в то время как в обычном грунте урожай составил 10 т.
- По 110 – 130 ц картофеля с 1 га снимают подсобные хозяйства управления «Дальнефть» Охинского района, что превышает плановую урожайность. Особенно уродился местный розовый картофель у передовых огородников Охи. Балхамаков, Паклин, Петрова и другие взяли с 1 кв. м по 4 – 5 кг клубней.
(Продолжение следует).