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Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

Коммунист Александр Петрович Зонов – один из лучших токарей механического завода Главсахалинрыбпрома. За короткий срок овладев этой сложной специальностью, он постоянно выполняет сменные задания на 120 – 130 процентов при отличном качестве работы. НА СНИМКЕ: А. П. ЗОНОВ. Фото Григория СОКОЛОВА.

5 ноября

  • На предприятиях Поронайска немало молодых рабочих, выполнивших в этом году по полтора-два годовых задания. Так, комсомолец механической мастерской целлюлозно-бумажного комбината токарь Кронин работает в счёт октября 1954 года. А на трудовом календаре комсомольцев механического цеха Поронайской судоремонтной базы литейщика Бобылёва, токаря Андреясова, слесарей Медведева и Слукина значится 1955 год.
  • Парниковод центрального отделения Александровского совхоза Лю Ян-ши в этом году получил высокий урожай многих огородных культур. Особенно удачно прошёл опыт по выращиванию лука. Во второй половине марта Лю Ян-ши высеял семена лука «чернушка» и «бессоновский». Рассада в мае из парников была пересажена в открытый грунт на общих полях совхоза. Уже в августе парниковод получил прекрасный урожай луковиц весом от 50 до 250 г.
  • В новом городке нефтяников в Охе строители возводят несколько двухэтажных многоквартирных домов вдоль Бакинской и Советской улиц. В ближайшее время намечено сдать в эксплуатацию ещё четыре таких здания. Рядом сооружается большой, красиво оформленный универмаг.
Колхозники артели «Советский Сахалин» Кировского района прилагают все усилия к тому, чтобы непрерывно увеличивать поголовье общественного скота и повышать его продуктивность.
НА СНИМКЕ: передовой животновод колхоза Н. Е. СИДОРОВА. От 12 закреплённых за ней коров она сохранила всех телят, значительно увеличила надой молока.

11 ноября

  • Коллектив Александровского торгового порта взял шефство над сельскохозяйственной артелью «Серп и молот», направив туда бригаду из 24 человек. Плотники и стекольщики готовят к зиме животноводческие помещения, а к весне – парниковое хозяйство. Женщины помогли убрать и затарить около 20 т капусты.
  • Несколько тысяч дециметров хрома ежемесячно выпускает цех по выработке кожевенных товаров охинской артели «8-е марта». В этом году артель изготовила 70 кожаных пальто и большое количество обуви для населения. Для семилетней школы № 2 цех выпустит 600 пар спортивных тапочек из хорошей кожи местной выделки.

(Продолжение следует).

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