Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

5 ноября
- На предприятиях Поронайска немало молодых рабочих, выполнивших в этом году по полтора-два годовых задания. Так, комсомолец механической мастерской целлюлозно-бумажного комбината токарь Кронин работает в счёт октября 1954 года. А на трудовом календаре комсомольцев механического цеха Поронайской судоремонтной базы литейщика Бобылёва, токаря Андреясова, слесарей Медведева и Слукина значится 1955 год.
- Парниковод центрального отделения Александровского совхоза Лю Ян-ши в этом году получил высокий урожай многих огородных культур. Особенно удачно прошёл опыт по выращиванию лука. Во второй половине марта Лю Ян-ши высеял семена лука «чернушка» и «бессоновский». Рассада в мае из парников была пересажена в открытый грунт на общих полях совхоза. Уже в августе парниковод получил прекрасный урожай луковиц весом от 50 до 250 г.
- В новом городке нефтяников в Охе строители возводят несколько двухэтажных многоквартирных домов вдоль Бакинской и Советской улиц. В ближайшее время намечено сдать в эксплуатацию ещё четыре таких здания. Рядом сооружается большой, красиво оформленный универмаг.
11 ноября
- Коллектив Александровского торгового порта взял шефство над сельскохозяйственной артелью «Серп и молот», направив туда бригаду из 24 человек. Плотники и стекольщики готовят к зиме животноводческие помещения, а к весне – парниковое хозяйство. Женщины помогли убрать и затарить около 20 т капусты.
- Несколько тысяч дециметров хрома ежемесячно выпускает цех по выработке кожевенных товаров охинской артели «8-е марта». В этом году артель изготовила 70 кожаных пальто и большое количество обуви для населения. Для семилетней школы № 2 цех выпустит 600 пар спортивных тапочек из хорошей кожи местной выделки.
(Продолжение следует).