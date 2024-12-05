Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

13 ноября
- В Охе, посёлках Эхаби, Восточный, Москальво и других расширилась сеть радиоточек. Коллектив Охинского радиоузла ещё к 15 октября выполнил годовой план капитального и среднего ремонта радиосети. За лето установлено около тысячи новых радиоточек.
- В начале нынешнего года в Холмске вступил в строй действующих шлакоблочный завод треста «Сахалинрыбстрой». Он оснащён новой техникой, все работы здесь механизированы. Коллектив быстро освоил выпуск продукции и сейчас выдаёт по 3 тыс. шлакоблоков в сутки для новостроек Холмска, Южно-Сахалинска, Поронайска, Невельска.
14 ноября
- Учащиеся Долинского ремесленного училища посмотрели научно-популярный технический фильм. В нём рассказывалось, что на Ленинградском заводе им. Кирова освоен выпуск резцов из керамики. Ребят заинтересовала новинка в токарном деле, позволяющая обрабатывать металл керамическими пластинами. Они написали на завод письмо с просьбой прислать им образцы новых резцов. Вскоре из Ленинграда пришла посылка с 230 керамическими пластинами, материалами для их спайки и заточки. В письме ленинградцы просили после испытания резцов сообщить заводу свои замечания о новой продукции.
(Продолжение следует).