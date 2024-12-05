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В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

Научный сотрудник опытной станции Марина Разлукина побывала в Москве на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке и на Грибовской селекционной станции, руководимой доктором сельскохозяйственных наук т. Алпатьевым. И вернулась на Сахалин с новыми четырьмя сортами томатов и идеями, как выводить фитофтороустойчивые помидоры, как по-новому бороться с сорняками. Об этом она рассказала работникам опытной станции. Фото Григория СОКОЛОВА.

13 ноября

  • В Охе, посёлках Эхаби, Восточный, Москальво и других расширилась сеть радиоточек. Коллектив Охинского радиоузла ещё к 15 октября выполнил годовой план капитального и среднего ремонта радиосети. За лето установлено около тысячи новых радиоточек.
  • В начале нынешнего года в Холмске вступил в строй действующих шлакоблочный завод треста «Сахалинрыбстрой». Он оснащён новой техникой, все работы здесь механизированы. Коллектив быстро освоил выпуск продукции и сейчас выдаёт по 3 тыс. шлакоблоков в сутки для новостроек Холмска, Южно-Сахалинска, Поронайска, Невельска.

14 ноября

  • Учащиеся Долинского ремесленного училища посмотрели научно-популярный технический фильм. В нём рассказывалось, что на Ленинградском заводе им. Кирова освоен выпуск резцов из керамики. Ребят заинтересовала новинка в токарном деле, позволяющая обрабатывать металл керамическими пластинами. Они написали на завод письмо с просьбой прислать им образцы новых резцов. Вскоре из Ленинграда пришла посылка с 230 керамическими пластинами, материалами для их спайки и заточки. В письме ленинградцы просили после испытания резцов сообщить заводу свои замечания о новой продукции.

(Продолжение следует).

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