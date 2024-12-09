Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

15 ноября
- В Холмском торговом порту 80% всех операций выполняют механизмы: мощные портальные краны, погрузчики, лебёдки, транспортёры, автомашины. Десятки грузчиков стали опытными механизаторами. Государство продолжает оснащать порт новейшей техникой, облегчающей труд портовиков и ускоряющей качественную обработку грузов.
19 ноября
- Коллектив Яблочного бондарного завода взял шефство над сельскохозяйственной артелью имени Хрущёва Чеховского района. Для строительства скотного двора завод выделил 14 кубометров пиломатериалов и откомандировал бригаду плотников. Рабочие столярной мастерской бондарного завода изготавливают оконные рамы для индивидуальных жилых домов и скотного двора, ремонтируют парниковые рамы. Весной шефы помогут артели в посадке фруктового сада.
- Растёт товарооборот в Невельском районе. В сентябре магазины Невельскторга продали населению товаров на 317 тыс. рублей больше, чем в августе, а в октябре на 588 тыс. рублей больше, чем в сентябре. Расширяется торговая сеть. На днях в городе появятся две крупные торговые палатки. По ул. Советской строится чайная-столовая, её сдадут в эксплуатацию в конце года.
22 ноября
- С каждым днём усиливается приток рабочих с промышленных предприятий в МТС колхозов и совхозов области. Многие комсомольцы Чеховского лесотарного комбината изъявили желание учиться в областной сельскохозяйственной школе механизаторов. На днях по путёвке Чеховского райкома ВЛКСМ в школу выехали комсомольцы т. Галкин, Майоров, Кобырев, Елистратов и другие. После окончания курсов по подготовке трактористов они будут работать в машинно-тракторных станциях области.
(Продолжение следует).