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Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

Строительство межрейсового дома отдыха моряков в Корсакове. Фото Григория СОКОЛОВА.

27 ноября

  • Сахалинский обком профсоюза нефтяников имеет 10 киноустановок для обслуживания трудящихся на промышленных предприятиях. За 10 месяцев года дано 6375 киносеансов, в том числе 845 детских. Их просмотрели почти 700 тыс. зрителей. Наиболее успешно работают киноустановки в охинском клубе имени Щербакова, в клубах посёлков Восточный, Катангли, Эхаби.
  • На Сахалин прибыл первый пароход со свежими яблоками для трудящихся южных районов области. Населению будет продано свыше 1 тыс. т яблок. Во Владивостоке готовят к отправке еще 2 тыс. т фруктов. В середине зимы ожидается поступление большой партии лимонов, апельсинов и мандаринов.

(Продолжение следует).

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