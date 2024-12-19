Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

27 ноября
- Сахалинский обком профсоюза нефтяников имеет 10 киноустановок для обслуживания трудящихся на промышленных предприятиях. За 10 месяцев года дано 6375 киносеансов, в том числе 845 детских. Их просмотрели почти 700 тыс. зрителей. Наиболее успешно работают киноустановки в охинском клубе имени Щербакова, в клубах посёлков Восточный, Катангли, Эхаби.
- На Сахалин прибыл первый пароход со свежими яблоками для трудящихся южных районов области. Населению будет продано свыше 1 тыс. т яблок. Во Владивостоке готовят к отправке еще 2 тыс. т фруктов. В середине зимы ожидается поступление большой партии лимонов, апельсинов и мандаринов.
(Продолжение следует).