Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

28 ноября
- Овощеводы Южно-Сахалинского молочно-овощного совхоза, применяя передовые агротехнические приёмы, вырастили большой урожай капусты – в среднем по 360 ц с гектара. Члены звена Белявкина впервые использовали для рассады торфоперегнойные горшочки. Высаженная в открытый грунт на 3-х гектарах капуста дала небывалый урожай – по 600 ц с гектара. Звено обязалось весной 1954 года всю капусту посадить в торфоперегнойные горшочки и питательные кубики, чтобы достичь ещё лучшего результата.
- Мечта о собственной электростанции давно волновала колхозников сельхозартели им. Менжинского Кировского района. Осенью в с. Адо-Тымово закончили строительство такого объекта. В ноябре в домах колхозников ярко вспыхнули лампочки Ильича. Устанавливаются пилорама, автопоилки для скота. Пар от локомобиля будет использован для отопления колхозной бани.
29 ноября
- После длительного поиска рыбаки активного лова Северо-Холмского рыбокомбината обнаружили большие скопления трески. Команды многих промысловых судов выходят на лов в 4 – 5 часов утра. Каждая выставляет в море около 150 перемётов и добывает в день до 30 ц рыбы. Многие промысловики добывают треску в счёт 1954 года.
(Продолжение следует).