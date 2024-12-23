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В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

Большим уважением пользуется на Южно-Сахалинской железной дороге один из лучших путевых обходчиков первого отделения пятого околотка Южно-Сахалинской дистанции Василий Николаевич Дунский. Он следит за сохранностью земляного полотна, приводит в культурный вид путевые знаки – каждый пикетный и километровый столб окрашен, вокруг него заботливыми руками путевого обходчика выложены розетки. Сейчас путевой обходчик т. Дунский ведёт осеннюю смазку болтов. Двойная смазка – весной и летом – принесла отличные результаты. НА СНИМКЕ: путевой обходчик т. ДУНСКИЙ встречает проходящий поезд. Фото С. БУРЛЕВА.

28 ноября

  • Овощеводы Южно-Сахалинского молочно-овощного совхоза, применяя передовые агротехнические приёмы, вырастили большой урожай капусты – в среднем по 360 ц с гектара. Члены звена Белявкина впервые использовали для рассады торфоперегнойные горшочки. Высаженная в открытый грунт на 3-х гектарах капуста дала небывалый урожай – по 600 ц с гектара. Звено обязалось весной 1954 года всю капусту посадить в торфоперегнойные горшочки и питательные кубики, чтобы достичь ещё лучшего результата.
  • Мечта о собственной электростанции давно волновала колхозников сельхозартели им. Менжинского Кировского района. Осенью в с. Адо-Тымово закончили строительство такого объекта. В ноябре в домах колхозников ярко вспыхнули лампочки Ильича. Устанавливаются пилорама, автопоилки для скота. Пар от локомобиля будет использован для отопления колхозной бани.

29 ноября

  • После длительного поиска рыбаки активного лова Северо-Холмского рыбокомбината обнаружили большие скопления трески. Команды многих промысловых судов выходят на лов в 4 – 5 часов утра. Каждая выставляет в море около 150 перемётов и добывает в день до 30 ц рыбы. Многие промысловики добывают треску в счёт 1954 года.

(Продолжение следует).

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