Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

4 декабря
- Рыболовецкие колхозы Восточно-Сахалинского района приступили к подлёдному лову. Рыбаки артели «Восток» сдали на рыбозавод 125 ц краснопёрки, корюшки, форели и наваги. Лучших трудовых показателей добилась бригада т. Панько.
5 декабря
- В этом году в области открылось 30 новых школ, 15 начальных преобразованы в семилетние, 16 семилетних – в средние. 5700 юношей и девушек без отрыва от производства получают образование в вечерних школах рабочей и сельской молодёжи. На островах работают учительский институт, 10 средних учебных заведений, широкая сеть специальных школ и училищ, где готовится многотысячная армия квалифицированных специалистов для народного хозяйства Сахалина.
- В центре села Воскресеновка Кировского района выросло красивое здание с большими окнами и узорной лепной отделкой. Окрашенное в светлые тона, оно радует глаз нарядностью и чистотой. Здесь откроется сельский магазин продовольственных и промышленных товаров. Подобные предприятия торговли строятся в ряде сельских населённых пунктов Сахалина.
8 декабря
- Коллектив винодельческого цеха Южно-Сахалинской кондитерской фабрики с конца октября трудится в счёт 1954 года. Сверх плана выпущено 56 тыс. литров вина шести сортов. Отлично работают бригады тов. Деркача и Шараевой. В будущем году производство вина увеличится вдвое, а его ассортимент расширится до 10 сортов. Получена большая партия экстрактов, создан запас дикорастущих ягод, а на полях подсобного хозяйства собрано много крыжовника, смородины и клубники.
- С начала года по путёвкам обкома профсоюза работников угольной промышленности на курортах страны побывали 766 шахтёров и инженерно-технических работников комбината «Сахалинуголь». На будущий год обком профсоюза приобретёт свыше 700 путёвок в санатории и 800 в дома отдыха.
- Коллектив Поронайского рыбозавода ловит нерпу в Анивском заливе. Звенья опытных рыбаков Говорова, Анисимова, Тишанинова и других выставили в заливе более 50 ловушек и уже сдали в обработку 65 ц нерпы. В ловушки попадают животные весом в 100 кг.
(Продолжение следует).