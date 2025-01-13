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В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

Трелёвочный трактор «КТ-12» на лесосеке. Фото Григория СОКОЛОВА.

13 декабря

  • В сёлах и посёлках Корсаковского района 15 лечебных учреждений. В этом году дополнительно развёрнуто 35 больничных коек, открыто 4 родильных дома в населённых пунктах Южное, Лесное, Пригородное, Третья падь. В селе Новиково заработала больница на 15 коек.
  • В Поронайске около ста воспитанников школы ФЗО овладели специальностью станочников-бондарей. 26 человек изъявили желание трудиться на Поронайском лесотарном комбинате. Остальные получили назначения на предприятия рыбной промышленности.

16 декабря

  • Несмотря на частые штормы и снегопады, рыбаки промыслового флота Западно-Сахалинского госрыбтреста продолжают добывать треску, камбалу, крабов. В ноябре и декабре на обрабатывающие базы сдано более тысячи центнеров рыбы сверх плана. Богатые уловы берут рыбаки Байковского рыбокомбината. Здесь 30 экипажей промысловых судов работают в счёт 1954 года.

(Продолжение следует).

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