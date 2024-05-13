Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

11 февраля
- Около 2000 квартир нефтяников Охи и посёлков оборудовано газовыми плитами. За последний год установлено более 500 газовых плит типа «Москвичка». Скоро газ получат жильцы ещё 200 квартир. Впервые широкая газификация начнётся в молодом посёлке Восточное Эхаби. Здесь проложат более 40 км магистральных газовых линий. В посёлках нефтяников установят несколько сот газовых колонок в душевых и ванных комнатах.
12 февраля
- В совхозе «Красная Тымь» Кировского района разработан генплан строительства большого посёлка. Он вырастет рядом с усадьбой хозяйства. В 1952-м здесь сдали в эксплуатацию 58 жилых домов. Всего же за последние три года в совхозе возвели 132 жилых здания.
- Строятся дома и в других совхозах области. К маю рабочие получат 200 из них под ключ. Для жилищного строительства заготовлено около 5 тыс. кубометров древесины. Государство выделило 2 300 тыс. рублей на сооружение жилых, административных и хозяйственных зданий.
- В ряде совхозов появятся птицеводческие фермы. В совхозах «Красная Тымь» и «Углегорском» создаются инкубаторные станции. На каждой из них можно вывести до 20 тыс. цыплят за сезон.
- В конце прошлого года в адрес треста совхозов поступило 5 передвижных электростанций мощностью 7 кВт каждая. Они предназначены для механизации работ на молочно-товарных фермах: подачи воды, приготовления кормов, электрической дойки коров. В этом году трест израсходует свыше 300 тыс. рублей на электрификацию совхозов «Долинский» и «Ныш».
18 февраля
- В Южно-Сахалинске возводится завод по выпуску шлакоблочных кирпичей мощностью 2 млн штук в год. В основных корпусах уже ведётся монтаж оборудования. При заводе построены жилой посёлок в 28 домов, клуб, детсад, магазин. На участке, отведённом под индивидуальное строительство, появилось 20 домов. Возводится кирпично-черепичный завод мощностью 11 млн штук кирпича в год.
- В Южно-Сахалинске в тёплое время года начнётся асфальтирование центральной магистрали – ул. Ленина, а на ул. Сталина появятся тротуары. Намечается закладка новых скверов на углу улиц Сахалинской и Торговой, ул. Ленина и Физкультурной. Продолжится благоустройство скверов у областного драмтеатра, кинотеатра «Совкино». Появятся ограды на бульваре по ул. Сталина. Для улучшения освещения улиц будет установлено 50 металлических столбов.
(Продолжение следует).