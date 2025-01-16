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В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

Разгрузка парохода «Соликамск» в Корсаковском торговом порту. Фото Григория СОКОЛОВА.

16 декабря

  • Свыше 400 колхозников и колхозниц Южно-Саха­линского района побывали в областном драмтеатре. Они посмотрели пьесу драматурга Арбузова «Таня». Это второй коллективный просмотр колхозниками постановок театра. В ближайшее время они познакомятся с пьесой Михалкова «Раки».
  • При Углегорской МРС открыты трёхмесячные курсы по подготовке судоводителей и мотористов. Курсы готовят водителей судов водоизмещением до 20 т и мотористов для обслуживания двигателей мощностью до 50 лошадиных сил. Курсантам выделено общежитие, капитально отремонтировано учебное здание. Рыболовецкие колхозы получат к весне 50 квалифицированных работников.
  • Свинарка сельскохозяйственной артели имени Кирова т. Норина, применяя на практике передовой опыт животноводов, от каждой свиноматки получила по 23 поросёнка. Свиноферма, которой руководит Норина, даёт большие доходы. Только в первой половине года от реализации поросят колхоз получил более 30 тыс. рублей. За успехи в труде хозяйство выдало Нориной в счёт дополнительной оплаты 10 поросят.
  • Коллектив Поронайского хлебокомбината расширяет производство булочных и кондитерских изделий. Кондитерский цех освоил выпуск нового сорта печенья «Майское». Бригада штучных булочных изделий начала выработку рулетов с изюмом. С нового года хлебокомбинат будет выпускать баранки простые и сахарные, штучный хлеб и халы.
Свинарка Южно-Саха­линского молочно-овощного совхоза т. Дробенко в этом году от 12 свиноматок получила 241 поросёнка и всех их сохранила.
Фото Григория СОКОЛОВА.

17 декабря

  • Горняки передовой шахты «Макарьевка» треста «Александровскуголь» одержали большую производственную победу – на 20 дней раньше срока выполнили годовой план добычи угля. На шахте немало бригад, которые ещё в ноябре стали работать в счёт 1954-го.
  • Доярка Плюснина из сельхозартели им. Кирова Чеховского района за 11 месяцев надоила от закреплённой за ней группы коров 2800 л молока сверх годового плана. Доярка Русских за это время получила 2070 сверхплановых литров. Правление колхоза начислило им в счёт дополнительной платы почти 2,5 тыс. литров молока.
  • На рыбокомбинате «Байково» открыт новый профсоюзный клуб. Он хорошо оборудован, есть зрительный зал на 300 мест, комнаты для отдыха и кружковой работы. Для желающих заниматься музыкой приобретены пианино, аккордеон, баян, набор духовых музыкальных инструментов.

(Продолжение следует).

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