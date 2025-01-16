Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

16 декабря
- Свыше 400 колхозников и колхозниц Южно-Сахалинского района побывали в областном драмтеатре. Они посмотрели пьесу драматурга Арбузова «Таня». Это второй коллективный просмотр колхозниками постановок театра. В ближайшее время они познакомятся с пьесой Михалкова «Раки».
- При Углегорской МРС открыты трёхмесячные курсы по подготовке судоводителей и мотористов. Курсы готовят водителей судов водоизмещением до 20 т и мотористов для обслуживания двигателей мощностью до 50 лошадиных сил. Курсантам выделено общежитие, капитально отремонтировано учебное здание. Рыболовецкие колхозы получат к весне 50 квалифицированных работников.
- Свинарка сельскохозяйственной артели имени Кирова т. Норина, применяя на практике передовой опыт животноводов, от каждой свиноматки получила по 23 поросёнка. Свиноферма, которой руководит Норина, даёт большие доходы. Только в первой половине года от реализации поросят колхоз получил более 30 тыс. рублей. За успехи в труде хозяйство выдало Нориной в счёт дополнительной оплаты 10 поросят.
- Коллектив Поронайского хлебокомбината расширяет производство булочных и кондитерских изделий. Кондитерский цех освоил выпуск нового сорта печенья «Майское». Бригада штучных булочных изделий начала выработку рулетов с изюмом. С нового года хлебокомбинат будет выпускать баранки простые и сахарные, штучный хлеб и халы.
17 декабря
- Горняки передовой шахты «Макарьевка» треста «Александровскуголь» одержали большую производственную победу – на 20 дней раньше срока выполнили годовой план добычи угля. На шахте немало бригад, которые ещё в ноябре стали работать в счёт 1954-го.
- Доярка Плюснина из сельхозартели им. Кирова Чеховского района за 11 месяцев надоила от закреплённой за ней группы коров 2800 л молока сверх годового плана. Доярка Русских за это время получила 2070 сверхплановых литров. Правление колхоза начислило им в счёт дополнительной платы почти 2,5 тыс. литров молока.
- На рыбокомбинате «Байково» открыт новый профсоюзный клуб. Он хорошо оборудован, есть зрительный зал на 300 мест, комнаты для отдыха и кружковой работы. Для желающих заниматься музыкой приобретены пианино, аккордеон, баян, набор духовых музыкальных инструментов.
(Продолжение следует).