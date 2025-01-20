Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

19 декабря
- Горняки передовой шахты «Долинская» на 14 дней раньше срока завершили годовую производственную программу. За 11 месяцев среднесуточная добыча угля увеличена ими на 246 т. Шахтой сэкономлено около 3,5 млн рублей.
- Прежде чем изготовить днище бочки, надо вычертить на квадратной заготовке круг, выпилить его, потом выстругать по кругу фаску. По норме на изготовление днища уходит 8 минут. Молодой рабочий Песчанского бондарного завода Александр Майоров изобрёл станок, в котором к вращающейся заготовке с двух сторон подводятся резцы. Они исключительно точно вырезают круглое днище сразу с фаской. На этот процесс уходит около 10 секунд – в 60 раз меньше, чем вручную. За 8 часов рационализатор изготавливает до 750 днищ.
- Многие колхозники области и переселенцы из других регионов страны активно обзаводятся хозяйством. Так члены сельхозартели «Путь к коммунизму», рыболовецких колхозов им. Жданова и «Красный пограничник» Горнозаводского района в личную собственность приобрели 67 коров, а колхозники Углегорского района – 16.
20 декабря
- В Поронайске строится большой консервный завод, он будет оснащён новейшей техникой. Аналогичный появится и в Красногорске. В будущем году заводы объединения «Сахалинрыба» выпустят вдвое больше консервов, чем в 1953-м. Особое внимание будет уделено производству шпрот, сардин и крабов. В связи с этим холодильные мощности объединения увеличатся в четыре раза.
(Продолжение следует).