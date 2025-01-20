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В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

Строительно-монтажное управление «Сахалинрыбстроя» заканчивает сооружение трёхэтажного дома в Южно-Сахалинске. Фото Григория СОКОЛОВА.

19 декабря

  • Горняки передовой шахты «Долинская» на 14 дней раньше срока завершили годовую производственную программу. За 11 месяцев среднесуточная добыча угля увеличена ими на 246 т. Шахтой сэкономлено около 3,5 млн рублей.
  • Прежде чем изготовить днище бочки, надо вычертить на квадратной заготовке круг, выпилить его, потом выстругать по кругу фаску. По норме на изготовление днища уходит 8 минут. Молодой рабочий Песчанского бондарного завода Александр Майоров изобрёл станок, в котором к вращающейся заготовке с двух сторон подводятся резцы. Они исключительно точно вырезают круглое днище сразу с фаской. На этот процесс уходит около 10 секунд – в 60 раз меньше, чем вручную. За 8 часов рационализатор изготавливает до 750 днищ.
  • Многие колхозники области и переселенцы из других регионов страны активно обзаводятся хозяйством. Так члены сельхозартели «Путь к коммунизму», рыболовецких колхозов им. Жданова и «Красный пограничник» Горнозаводского района в личную собственность приобрели 67 коров, а колхозники Углегорского района – 16.

20 декабря

  • В Поронайске строится большой консервный завод, он будет оснащён новейшей техникой. Аналогичный появится и в Красногорске. В будущем году заводы объединения «Сахалинрыба» выпустят вдвое больше консервов, чем в 1953-м. Особое внимание будет уделено производству шпрот, сардин и крабов. В связи с этим холодильные мощности объединения увеличатся в четыре раза.

(Продолжение следует).

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