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В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

В Корсаковском торговом порту высокопроизводительно обрабатывает суда бригада грузчиков, которой руководит Алексей Канойко. Сменные задания бригада систематически выполняет на 130 – 150 процентов. НА СНИМКЕ: бригадир грузчиков А. Канойко. Фото Григория СОКОЛОВА.

29 декабря

  • Столяр отделения «Свиновод» совхоза «Красная Тымь» Иван Петрович Саломатов сконструировал и построил переносный станок для изготовления торфоперегнойных горшочков. Этот станок по устройству значительно проще и меньше существующих, но с большей производительностью. Работницы Мамытько и Машарова на станке Саломатова за 8 часов выпускают на 1,5 – 2 тыс. горшочков больше, чем на обычных станках. За короткое время они изготовили 75 тыс. питательных горшочков для выращивания рассады капусты.
  • В г. Чехов на ул. Северной сдан в эксплуа­тацию 8-квартирный дом, принадлежащий целлюлозно-бумажному комбинату. В нём справили новоселье лучшие работники – сеточник бумажной фабрики Колесов, инженер-конструктор комбината Васильев, замначальника целлюлозного завода Киселёв и другие.
  • Холмская МТС получила новые сельскохозяйственные машины – корчеватель, два прицепных комбайна и тракторы «Беларусь». Техника поможет в освоении новых земель и уходе за посевами.
Растёт товарооборот магазинов посёлка Ильинск, в торговую сеть поступают различные товары широкого потребления.
НА СНИМКЕ: в одном из магазинов Ильинска.
Фото Григория СОКОЛОВА.

Хроника 1954

5 января

  • В гастрономе № 1 южно-сахалинского горпищеторга в предпраздничные дни 30 и 31 декабря жители сделали 45 тыс. покупок. Продано 12 т колбас различных сортов, 4 т окороков, грудинки, корейки,1500 тортов и 20 тыс. пакетов с детскими подарками.
  • К южному пирсу Корсаковского порта пришвартовался пароход «Ломоносов». На его борту среди других грузов народного потребления первая партия цитрусовых – свыше 35 т апельсинов и мандаринов для торговой сети области.

(Продолжение следует).

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