Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

29 декабря
- Столяр отделения «Свиновод» совхоза «Красная Тымь» Иван Петрович Саломатов сконструировал и построил переносный станок для изготовления торфоперегнойных горшочков. Этот станок по устройству значительно проще и меньше существующих, но с большей производительностью. Работницы Мамытько и Машарова на станке Саломатова за 8 часов выпускают на 1,5 – 2 тыс. горшочков больше, чем на обычных станках. За короткое время они изготовили 75 тыс. питательных горшочков для выращивания рассады капусты.
- В г. Чехов на ул. Северной сдан в эксплуатацию 8-квартирный дом, принадлежащий целлюлозно-бумажному комбинату. В нём справили новоселье лучшие работники – сеточник бумажной фабрики Колесов, инженер-конструктор комбината Васильев, замначальника целлюлозного завода Киселёв и другие.
- Холмская МТС получила новые сельскохозяйственные машины – корчеватель, два прицепных комбайна и тракторы «Беларусь». Техника поможет в освоении новых земель и уходе за посевами.
Хроника 1954
5 января
- В гастрономе № 1 южно-сахалинского горпищеторга в предпраздничные дни 30 и 31 декабря жители сделали 45 тыс. покупок. Продано 12 т колбас различных сортов, 4 т окороков, грудинки, корейки,1500 тортов и 20 тыс. пакетов с детскими подарками.
- К южному пирсу Корсаковского порта пришвартовался пароход «Ломоносов». На его борту среди других грузов народного потребления первая партия цитрусовых – свыше 35 т апельсинов и мандаринов для торговой сети области.
(Продолжение следует).