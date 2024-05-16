Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

18 февраля
- Областное управление местной топливной промышленности направило новое оборудование на угольные шахты. Александровское шахтоуправление получило 11 электромоторов для насосов по откачке воды и для вентиляционной системы. На предприятия направляются трансформаторы, шахтные кабели. Макаровская шахта получила электросвёрла для бурения шпуров по углю и породе.
19 февраля
- На южно-сахалинской фабрике резиновой обуви в прошлом году освоили выпуск резиновых галош, футбольных и волейбольных камер, специальных ремней для автомашин и трёхколёсных детских велосипедов. В планах выпуск новых изделий из цветной резины – белых тапочек на резиновой подошве и цветных мячей.
26 февраля
- Имя старшего машиниста Александра Яковлевича Крылова не сходит с Доски почёта Холмского депо. Его локомотив № 48629 всегда в отличном техническом состоянии. За два года пятилетки Крылов провёл около 200 тяжеловесных составов и сэкономил топлива, достаточного для 120 дополнительных поездов. В январе 1953-го бригада Крылова увеличила техническую скорость паровоза на 4 км в час и сэкономила 14 т угля.
(Продолжение следует).