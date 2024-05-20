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В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

Дальневосточные воздушные линии нашей страны обслуживает большой отряд замечательных лёчиков гражданского воздушного флота. Среди командиров воздушных кораблей, летающих по трассам Сахалина, своим мастерством пилотирования славится Юрий Алексеевич Луговой. Он уже налетал свыше полумиллиона километров. НА СНИМКЕ (слева направо): командир корабля Ю. А. ЛУГОВОЙ, бортмеханик В. Г. ПЕНЬКОВСКИЙ, бортрадист Г. И. КУШНАРЁВ, второй пилот С. М. НИКИТИН (в настоящее время выдвинут на должность командира корабля), лётчик-миллионер, заместитель командира отряда по лётной службе М. И. АЛЕКСАШИН. Фото А. ШОСТАК.

1 марта

  • На Поронайской судоремонтной базе скопилось много отремонтированных рыболовных судов. Но сдача их в эксплуатацию задерживается, так как они не проконопачены – на базе не хватает рабочих-конопатчиков. Чтобы помочь предприятию выйти из затруднения, молодые плотники-стахановцы Амельченко, Михалёв, Варнавский и другие решили без отрыва от основной работы овладеть такой специальностью. Сдачу флота в эксплуатацию они обещают закончить к открытию навигации и началу путины.

3 марта

  • Вышла в свет и поступила в продажу брошюра старшего научного сотрудника биологического сектора Сахалинского филиала Академии наук СССР, кандидата биологических наук Т. А. Зиминой «Выращивание помидоров на Сахалине». Она написана на основе обобщения опыта местных колхозов и совхозов. Использованы данные центрального опытного поля Сахалинского  филиала АН СССР, Холмской, Углегорской и Поронайской опытных станций. Цель брошюры – практическая помощь хозяйствам и индивидуальным огородникам области.
  • На Карафуто почти полностью был уничтожен ценный пушной зверь – соболь. Восстанавливая его популяцию, областное управление по делам охотничьего хозяйства ведёт переселение соболей из северных районов области в южные. В Южно-Сахалинский, Долинский и Корсаковский районы завезено 75 соболей. «Переселенцы» находятся под наблюдением опытных охотоведов. Организована их подкормка оленьим и котиковым мясом. Создан заказник на площади 120 тыс. га. Охота здесь запрещена на два года.

11 марта

  • 9 марта в Южно-Сахалинске у бюста Сталина на улице, носящей его имя, в скорбном молчании, одна за другой подходят колонны трудящихся. Возлагаются у подножия бюста сотни венков как выражение безмерной любви к ушедшему из жизни великому вождю и учителю.

14 марта

  • С невиданным напряжением работает коллектив ТЭЦ Южно-Сахалинского бумажного завода. Таких высоких показателей, как в последние дни, не было ещё в истории станции. Все смены работают по-стахановски, выполняя задания на 140 – 160%. «Горе нас не сломило», – говорят энергетики.

(Продолжение следует).

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