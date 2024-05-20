Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

1 марта
- На Поронайской судоремонтной базе скопилось много отремонтированных рыболовных судов. Но сдача их в эксплуатацию задерживается, так как они не проконопачены – на базе не хватает рабочих-конопатчиков. Чтобы помочь предприятию выйти из затруднения, молодые плотники-стахановцы Амельченко, Михалёв, Варнавский и другие решили без отрыва от основной работы овладеть такой специальностью. Сдачу флота в эксплуатацию они обещают закончить к открытию навигации и началу путины.
3 марта
- Вышла в свет и поступила в продажу брошюра старшего научного сотрудника биологического сектора Сахалинского филиала Академии наук СССР, кандидата биологических наук Т. А. Зиминой «Выращивание помидоров на Сахалине». Она написана на основе обобщения опыта местных колхозов и совхозов. Использованы данные центрального опытного поля Сахалинского филиала АН СССР, Холмской, Углегорской и Поронайской опытных станций. Цель брошюры – практическая помощь хозяйствам и индивидуальным огородникам области.
- На Карафуто почти полностью был уничтожен ценный пушной зверь – соболь. Восстанавливая его популяцию, областное управление по делам охотничьего хозяйства ведёт переселение соболей из северных районов области в южные. В Южно-Сахалинский, Долинский и Корсаковский районы завезено 75 соболей. «Переселенцы» находятся под наблюдением опытных охотоведов. Организована их подкормка оленьим и котиковым мясом. Создан заказник на площади 120 тыс. га. Охота здесь запрещена на два года.
11 марта
- 9 марта в Южно-Сахалинске у бюста Сталина на улице, носящей его имя, в скорбном молчании, одна за другой подходят колонны трудящихся. Возлагаются у подножия бюста сотни венков как выражение безмерной любви к ушедшему из жизни великому вождю и учителю.
14 марта
- С невиданным напряжением работает коллектив ТЭЦ Южно-Сахалинского бумажного завода. Таких высоких показателей, как в последние дни, не было ещё в истории станции. Все смены работают по-стахановски, выполняя задания на 140 – 160%. «Горе нас не сломило», – говорят энергетики.
(Продолжение следует).