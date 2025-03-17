Хроника 1954 (По страницам «Советского Сахалина»)

6 апреля
- Коллективы Макаровского стройуправления, леспромхоза, бумажного комбината и других предприятий возвели для сельскохозяйственных колхозов им. Лазо и «Путь Ленина» около 20 жилых домов. Горняки шахты № 14 в колхозе им. Лазо строят скотный двор на 40 голов. Рабочие Макаровского бумажного комбината заканчивают монтаж оборудования кормозапарника. Бригады плотников Макаровского стройуправления завершают строительство четырёх жилых домов для переселенцев.
7 апреля
- Шахтёры Сахалина увеличивают добычу угля в открытых разрезах. Государство щедро снабжает горняков новейшей техникой. В Корсаков прибыло три экскаватора Воронежского завода. На подходе ещё три такие машины. Два экскаватора получит шахта № 14, остальные – трест «Углегорскуголь».
10 апреля
- В сёлах Троицкое и Успенское Южно-Сахалинского района возводятся магазины. Двухэтажный магазин с холодильной установкой, подсобными помещениями и пекарней появится в Синегорске, что значительно улучшит торговое обслуживание трудящихся.
11 апреля
- 10 промысловых судов Горнозаводского рыбокомбината вышли в море 9 апреля и, применив кошельковые неводы, добились наибольших успехов. Катер капитана Азаренко закошельковал столько сельди, что не мог полностью поднять на борт. По рации он вызвал буксир, в итоге команда сдала в обработку 300 ц рыбы. В тот же день началась добыча сельди и ставными неводами. Четыре комплексные бригады выловили и сдали на завод до 2 тыс. ц рыбы.
13 апреля
- В 1953 году самолёты областной станции санитарной авиации совершили 608 вылетов и за три месяца нынешнего года – 56 вылетов в отдалённые районы Сахалина. Небольшие краснокрестные самолёты приземляются почти в любом населённом пункте острова. Пилотируют их опытные лётчики. Командует ими Герой Советского Союза тов. Науменко.
- В Южно-Сахалинске вошёл в строй новый шлакоблочный завод с современными смесительными механизмами, прессами, пропарочными камерами. Выпущена первая партия продукции.
(Продолжение следует).