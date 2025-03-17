Понедельник, 17 марта, 2025
ДомойПРОЕКТЫВ ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ
В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Хроника 1954 (По страницам «Советского Сахалина»)

Коллектив центральной электромеханической мастерской Южно-Сахалинской ТЭЦ досрочно завершил выполнение годового плана. Одной из первых здесь является бригада электрообмотчиков, которая сейчас уже работает в счёт мая. НА СНИМКЕ: бригадир бригады электрообмотчиков В. Н. Кузнецов (на первом плане) за ремонтом оборудования. Фото Григория СОКОЛОВА.

6 апреля

  • Коллективы Макаровского стройуправления, леспромхоза, бумажного комбината и других предприятий возвели для сельскохозяйственных колхозов им. Лазо и «Путь Ленина» около 20 жилых домов. Горняки шахты № 14 в колхозе им. Лазо строят скотный двор на 40 голов. Рабочие Макаровского бумажного комбината заканчивают монтаж оборудования кормозапарника. Бригады плотников Макаровского стройуправления завершают строительство четырёх жилых домов для переселенцев.

7 апреля

  • Шахтёры Сахалина увеличивают добычу угля в открытых разрезах. Государство щедро снабжает горняков новейшей техникой. В Корсаков прибыло три экскаватора Воронежского завода. На подходе ещё три такие машины. Два экскаватора получит шахта № 14, остальные – трест «Углегорскуголь».

10 апреля

  • В сёлах Троицкое и Успенское Южно-Сахалинского района возводятся магазины. Двухэтажный магазин с холодильной установкой, подсобными помещениями и пекарней появится в Синегорске, что значительно улучшит торговое обслуживание трудящихся.

11 апреля

  • 10 промысловых судов Горнозаводского рыбокомбината вышли в море 9 апреля и, применив кошельковые неводы, добились наибольших успехов. Катер капитана Азаренко закошельковал столько сельди, что не мог полностью поднять на борт. По рации он вызвал буксир, в итоге команда сдала в обработку 300 ц рыбы. В тот же день началась добыча сельди и ставными неводами. Четыре комплексные бригады выловили и сдали на завод до 2 тыс. ц  рыбы.

13 апреля

  • В 1953 году самолёты областной станции санитарной авиации совершили 608 вылетов и за три месяца нынешнего года – 56 вылетов в отдалённые районы Сахалина. Небольшие краснокрестные самолёты приземляются почти в любом населённом пункте острова. Пилотируют их опытные лётчики. Командует ими Герой Советского Союза тов. Науменко.
  • В Южно-Сахалинске вошёл в строй новый шлакоблочный завод с современными смесительными механизмами, прессами, пропарочными камерами. Выпущена первая партия продукции.

(Продолжение следует).

Предыдущая статья
Валерий Лимаренко встретится с жителями Александровск-Сахалинского района
Следующая статья
Бутылка для оперативности, весы для точности. Они были в арсенале фотокорреспондентов «Советского Сахалина»
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ