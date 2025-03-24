Хроника 1954. (По страницам «Советского Сахалина»)

18 апреля
- У причала Холмского порта, покачиваясь на воде, сверкая белизной и яркими красками, стоит новое рефрижераторное судно «Донец». Один за одним скрываются в его холодных камерах ящики с малосольной сельдью с чётким трафаретом: «Сахалин. Южно-Холмский рыбообрабатывающий комбинат». К Первому мая первую партию отличных рыбных товаров труженики острова отправляют жителям Большой земли.
20 апреля
- В Корсакове в этом году закончится строительство Дома отдыха моряков и начнётся сооружение клуба моряков. Готовится проект Дома культуры. Его возведут на ул. Советской напротив памятника героям, павшим в боях за освобождение города. По плану создаётся и главная городская площадь. Со всех сторон к ней будут примыкать многоэтажные красивые жилые дома и административные здания.
- В марте 1952 года из Кировского района в Анивский переселили несколько соболей. Они прижились на новом месте и распространились по тайге. Недавно из Невельска возвратилась экспедиция зоологического сектора Сахалинского филиала Академии наук СССР. Её участники обнаружили в районе соболя, который за последние годы здесь не встречался. Учёные полагают, что зверёк в поисках пищи перекочевал сюда из Анивского района.
21 апреля
- В конце прошлого года в рудничных забоях шахты «Южно-Сахалинская» появились лампы дневного света. Ими освещено уже около 1 км забоя. До конца года свет появится ещё на 3,5 км подземных выработок.
(Продолжение следует).