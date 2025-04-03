Хроника 1954. (По страницам «Советского Сахалина»)

21 апреля
- С 1931 года в Александровском молочно-овощном совхозе возглавляет бригаду парникового хозяйства Лю Ян-шун. Он первый стал выращивать лук рассадой. Результат оправдал надежды. В первый же год лук дал крепкую, хорошо сформировавшуюся и созревшую репку. Некоторые головки весили свыше 200 г. Лю Ян-шун одним из первых на Северном Сахалине стал выращивать красные помидоры в открытом грунте. Опыт знатного овощевода широко применяется в других отделениях совхоза и колхозниками Александровского района. В прошлом году при неблагоприятных условиях известный бригадир собрал с 450 парниковых рам около 60 ц огурцов, вырастил в пересчёте на гектар по 73 ц репчатого лука при плане 50 ц. Лю Ян-шун утверждён кандидатом на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку 1954 года.
4 мая
- В Александровске строится консервный завод мощностью 2 млн банок в год. Первоклассная отечественная техника позволит механизировать все процессы труда – от приёмки рыбы до упаковки консервов в ящики. Рядом с заводом заложен холодильник. В районе предприятия будут выстроены 10 двухэтажных жилых домов, клуб, детсад, баня и другие культурно-бытовые учреждения.
- Десятки одноквартирных жилых домов появились в прошлом году в совхозе «Ныш». Здесь предстоит возвести ещё 30 одноквартирных домов и один двухквартирный. Предусмотрено строительство скотного двора на 150 голов, кормокухни и водонапорной башни.
(Продолжение следует).