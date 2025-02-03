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В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Хроника 1954. (По страницам «Советского Сахалина»)

В Ильинске недавно построен и сдан в эксплуатацию новый клуб для лесозаготовителей Томаринского леспромхоза. Фото Григория СОКОЛОВА.

7 января

  • В канун Нового года в Курильске открылся новый кинотеатр «Совет» на 120 мест. В нём ежедневно даётся по три сеанса.

23 января

  • В колхозах и совхозе «Красная Тымь» Кировского района начался кинофестиваль научно-популярных сельскохозяйственных фильмов, который продлится до 1 мая.   Демонстрируются фильмы о передовом опыте растениеводов и животноводов страны. Перед началом сеансов специалисты сельского хозяйства, МТС и колхозов читают лекции по агротехнике и животноводству.

26 января

  • На свиноферме совхоза «Красная Тымь» Кировского района вошла в строй первая на Сахалине подвесная дорога протяжённостью около 500 метров. Она соединила четыре скотных двора и центральную кормокухню. Ежедневно по ней переправляется около 10 т различных грузов, что значительно облегчило труд рабочих.
  • На шахтах и других предприятиях комбината «Сахалинуголь» выплачены вознаграждения рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим за выслугу лет. Почти 3 млн рублей получили горняки шахты «Долинская», 1100 тыс. рублей – шахтёры «Южно-Сахалинской». Всего в 1953 году работникам угольной промышленности области государство выплатило в виде вознаграждения 19219 тыс. рублей, что на 1200 тыс. рублей больше, чем в 1952-м.

(Продолжение следует).

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