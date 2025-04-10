Хроника 1954. (По страницам «Советского Сахалина»)

11 мая
- В феврале этого года южно-сахалинский участок Дорстроя на 41-м километре заложил два 20-квартирных дома. Стройка велась скоростными методами. Несколько дней назад дома сданы в эксплуатацию. Первыми справили новоселье слесарь котельной южно-сахалинского отделения железной дороги тов. Кубасов, печник дистанции зданий и сооружений тов. Перегудов, сторож магазина № 14 тов. Карулин и другие. В новых домах разместились аптека, пошивочная мастерская, почта, установлен телефон-автомат. Вблизи открывается продовольственный ларёк.
- С наступлением весны начались работы по воссозданию лесных богатств области. В питомниках подросло 3 млн саженцев сосны обыкновенной, лиственницы, ясеня, пихты и других древесных пород. В Южно-Сахалинском, Корсаковском, Анивском и Долинском районах посажены первые гектары леса. За год лесоводы намерены посадить 500 га леса. Готовятся 7 га почвы под новые питомники.
- На Адо-Тымовском рыборазводном заводе закончилась инкубация икры кеты. Прошлой осенью в аппараты здесь заложили около 14 млн икринок. После сильных холодов в декабре перемёрзли ключи, которые питают завод водой, что привело к резкому сокращению воды в аппаратах. Коллектив завода принял срочные меры: икру из аппаратов перенесли в питомники. В конце мая молодь выпустят в реку Тымь. В связи с этим рыбаки-любители в районе завода уже отлавливают прожорливых хищных рыб.
13 мая
- Неузнаваемо изменился посёлок Ныйдэ Рыбновского района. Здесь живут эвенки и нивхи – члены оленеводческой артели «Новый путь». В колхозе выстроены добротные дома, есть электростанция, радиоузел, библиотека с читальным залом, где демонстрируются новые кинофильмы. Работают сельсовет, амбулатория, отделение связи, школа и специальная мастерская, где колхозники организовали пошив одежды и обуви из оленьих шкур. Каждая семья имеет приусадебный участок для выращивания картофеля, капусты, свёклы и других овощей. С каждым годом растёт общественное хозяйство артели, в нём более 2,5 тыс. оленей.
(Продолжение следует).