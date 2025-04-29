Хроника 1954. (По страницам «Советского Сахалина»)

4 июня
- По реке Поронай и её притокам без задержки идёт сплав древесины. 14 тыс. кубометров леса уже поступило в поронайскую сплавную контору. Первые плоты на бумажный комбинат привёл катер старшины Коптюхова. Он ежедневно буксирует леса в полтора-два раза больше нормы. 28 марта Коптюхов взял на буксир плот в 1000 кубометров и успешно доставил его в Поронайск.
- Работники Анивского рыбокомбината в честь XI съезда профсоюзов обязались завершить квартальный план к 7 июня и выпустить сверх задания 30 тыс. банок консервов.
(Продолжение следует).