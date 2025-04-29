Хроника 1954. (По страницам «Советского Сахалина»)

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Лучшие водители автосамосвалов автотранспортной конторы треста «Макаровуголь» П. Гринь (слева) и М. Прохоренко ежемесячно перевозят угля и породы в 1,5 – 2 раза больше плана.

4 июня

  • По реке Поронай и её притокам без задержки идёт сплав древесины. 14 тыс. кубометров леса уже поступило в поронайскую сплавную контору. Первые плоты на бумажный комбинат привёл катер старшины Коптюхова. Он ежедневно буксирует леса в полтора-два раза больше нормы. 28 марта Коптюхов взял на буксир плот в 1000 кубометров и успешно доставил его в Поронайск.
  • Работники Анивского рыбокомбината в честь XI съезда профсоюзов обязались завершить квартальный план к 7 июня и выпустить сверх задания 30 тыс. банок консервов.

(Продолжение следует).

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