Хроника 1954. (По страницам «Советского Сахалина»)

На свиноферме совхоза «Красная Тымь» Кировского района вошла в строй первая на Сахалине подвесная дорога. Она соединяет между собой четыре скотных двора и центральную кормокухню. Протяжённость дороги около 500 метров. Ежедневно по ней переправляется более 10 тонн различных грузов. Подвесная дорога значительно облегчила труд рабочих. НА СНИМКЕ: свинарка Малышева и старший повар кормокухни Терехов у подвесной дороги. Фото О. ВЛАСОВА.

6 июня

  • Для колхозов и совхозов области с материка поступила большая партия нового бактериального удобрения – фосфоробактерина. Оно содержит живые бактерии, улучшающие питание растений фосфором. Этим препаратом обрабатывают все виды семян и посадочного материала в день посева или посадки. Для тонны семенного картофеля требуется всего 50 – 100 г жидкости, разведённой в 5 л воды.
  • Сахалинский филиал Академии наук СССР, сельскохозяйственная опытная станция и другие научно-исследовательские организации области закладывают опытные участки для тщательного изучения и применения нового удобрения на разнообразных почвах Сахалина.

8 июня

  • Протяжный гудок нарушил тишину городского парка. Окутанный облаками пара голубой паровоз (ребята назвали его «голубым экспрессом») с тремя нарядными вагонами медленно подходит к высокой ажурной арке. Тысячи детей и взрослых собрались у станции Комсомольская на открытии малой южно-сахалинской железной дороги. На митинге перерезана красная ленточка. Поезд подходит к перрону под торжественную мелодию гимна Советского Союза. Вагоны заполняют отличники городских школ. У реверса паровоза стоят юные машинисты Сергей Лиханов и Вадим Бабенко. Рядом с ними педагог и наставник Иван Павлович Холзунов с 25-летним стажем. Поезд отправляется в свой первый рейс.

(Продолжение следует).

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