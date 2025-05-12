Хроника 1954. (По страницам «Советского Сахалина»)

6 июня
- Для колхозов и совхозов области с материка поступила большая партия нового бактериального удобрения – фосфоробактерина. Оно содержит живые бактерии, улучшающие питание растений фосфором. Этим препаратом обрабатывают все виды семян и посадочного материала в день посева или посадки. Для тонны семенного картофеля требуется всего 50 – 100 г жидкости, разведённой в 5 л воды.
- Сахалинский филиал Академии наук СССР, сельскохозяйственная опытная станция и другие научно-исследовательские организации области закладывают опытные участки для тщательного изучения и применения нового удобрения на разнообразных почвах Сахалина.
8 июня
- Протяжный гудок нарушил тишину городского парка. Окутанный облаками пара голубой паровоз (ребята назвали его «голубым экспрессом») с тремя нарядными вагонами медленно подходит к высокой ажурной арке. Тысячи детей и взрослых собрались у станции Комсомольская на открытии малой южно-сахалинской железной дороги. На митинге перерезана красная ленточка. Поезд подходит к перрону под торжественную мелодию гимна Советского Союза. Вагоны заполняют отличники городских школ. У реверса паровоза стоят юные машинисты Сергей Лиханов и Вадим Бабенко. Рядом с ними педагог и наставник Иван Павлович Холзунов с 25-летним стажем. Поезд отправляется в свой первый рейс.
(Продолжение следует).