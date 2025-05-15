Хроника 1954. (По страницам «Советского Сахалина»)

18 июня
- В Южно-Сахалинске на заседании областного кулинарного совета присутствовало около 60 инженеров-кулинаров, заведующих производствами, кондитеров, поваров предприятий общественного питания. Совет рассмотрел вопросы расширения и улучшения ассортимента пищевых изделий для школьных, театральных и учрежденческих буфетов. Была открыта технологическая выставка кондитерских и кулинарных изделий.
- В Углегорском морском торговом порту завершено строительство пассажирского вокзала на 100 человек с залом ожидания, комнатой матери и ребёнка.
(Продолжение следует).