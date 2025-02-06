Хроника 1954. (По страницам «Советского Сахалина»)

26 января
- В Шахтёрской, Мгачинской и Быковской горнопромышленных школах управления трудовых резервов идут госэкзамены. Их сдают более 140 юношей – будущих плотников и штукатуров. Скоро новая группа молодых рабочих придёт на новостройки угольной промышленности Сахалина.
4 февраля
- 3 февраля вышел первый номер газеты «Заря коммунизма». Это орган Южно-Сахалинского райкома КПСС и районного Совета депутатов трудящихся. Теперь в каждом городе областного подчинения и районах выходит своя газета.
5 февраля
- В Южно-Сахалинске на базе бывшего сахарного завода началось строительство крупнейшего в области макаронно-кондитерского комбината. Вступив в строй в 1955 году, он станет выпускать около 2000 т макаронных и кондитерских изделий в год, в том числе плиточный шоколад, халву, пастилу, шоколадные и фруктово-ягодные конфеты. Процессы производства будут механизированы и автоматизированы.
9 февраля
- Крепнет дружба колхозников с коллективами предприятий лесной промышленности. Красногорская сплавконтора, взявшая шефство над колхозом «Светлый путь», установила помпы для снабжения скота водой, отремонтировала машины. Шефы реконструируют лесопилку и приступают к строительству четырёх жилых домов. Предприятия «Главсахалинлесбумпрома» за осенне-зимний период в подшефных колхозах отремонтировали и подготовили к зиме 15 животноводческих ферм, 2 амбара, изготовили 30 парниковых рам, 10 саней, а также детали для сельхозмашин, дуги, грабли, вёдра.
11 февраля
- Шофёр Шахтёрского лесозаготовительного пункта Лесогорского леспромхоза Иван Анжеуров вывез на лесовозной машине ЗИС-5 более 80 кубометров древесины, выполнив за день шесть норм. Такой рекордной выработки до этого не давал ни один шофёр леспромхоза.
- В прошлом году в области построено три новых мясокомбината – в Макарове, Охе и Углегорске. Теперь на Сахалине девять мясокомбинатов, выпускающих колбасы различных сортов, окорока, корейку, грудинку, сосиски, сардельки. В этом году предприятия изготовят вдвое больше полуфабрикатов – пельменей и котлет.
(Продолжение следует).