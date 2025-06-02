Хроника 1954. (По страницам «Советского Сахалина»)

15 июля
- 25 пионеров, в том числе 9 воспитанников детских домов направлены в этом году обкомом комсомола во всесоюзную пионерскую здравницу – Артек. Это награда ребятам за отличную учёбу.
- По берегу речушки тянутся ягодники центрального отделения Александровского молочно-овощного совхоза. Площадь под ягодниками с каждым годом расширяется. Здесь хорошо растут крыжовник, малина, смородина трёх сортов, клубника. Любовно ухаживает за ягодниками старший рабочий совхоза Сергей Андреевич Мукавоз. В этом году ожидается богатый урожай ягод.
(Продолжение следует).