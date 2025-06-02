Хроника 1954. (По страницам «Советского Сахалина»)

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР медалями и орденами награждена 121 многодетная мать Сахалинской области. В Советском райисполкоме состоялось вручение правительственных наград группе многодетных матерей района. Награды вручил председатель Советского райисполкома П. В. Залесов. На снимке: (слева направо) многодетные матери Т. И. Никульшина, С. Т. Стародубцева, Е. В. Маркитанова и А. М. Захарова, получившие правительственные награды. Фото Григория СОКОЛОВА.

15 июля

  • 25 пионеров, в том числе 9 воспитанников детских домов направлены в этом году обкомом комсомола во всесоюзную пионерскую здравницу – Артек. Это награда ребятам за отличную учёбу.
  • По берегу речушки тянутся ягодники центрального отделения Александровского молочно-овощного совхоза. Площадь под ягодниками с каждым годом расширяется. Здесь хорошо растут крыжовник, малина, смородина трёх сортов, клубника. Любовно ухаживает за ягодниками старший рабочий совхоза Сергей Андреевич Мукавоз. В этом году ожидается богатый урожай ягод.

(Продолжение следует).

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