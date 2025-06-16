Хроника 1954. (По страницам «Советского Сахалина»)

В номере «Советского Сахалина» за 11 января 2022 года дан старт ретропроекту «В зеркале десятилетий», посвящённому 75-летию образования Сахалинской области в её нынешних границах (2 января 1947 года). Давайте вспомним хронику минувших дней, а также события и людей, оставивших яркий след в истории.

30 июля

Число экспонатов областного краеведческого музея прирастает дарами островитян. Группа научных работников преподнесла учреждению большую коллекцию ископаемых – окаменелое дерево, песчаник третичного возраста с отпечатками листьев. Учащиеся южно-сахалинской средней школы № 4 Чубич, Мовчан и Савченко подарили музею китовый ус, а тов. Шпитальный – 29 старинных монет.

1 августа

За 20 дней июля паровозные бригады Поронайского депо провели более 40 тяжеловесных поездов и перевезли около 6 тыс. грузов сверх плана. Лучших показателей добились бригады старших машинистов тов. Щербакова, Тураева и Богаченко. Они провели 21 тяжеловесный поезд, доставив к месту назначения свыше 2700 т грузов сверх задания.

(Продолжение следует).