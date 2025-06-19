Хроника 1954 (По страницам «Советского Сахалина»)

6 августа
- Предприятия и учреждения Кировского района на массовом воскреснике помогли подшефным артелям заготовить грубые и сочные корма для общественного скота. На лугах свыше 500 рабочих и служащих вместе с колхозниками застоговали 78 т сена и заготовили 165 т силоса.
- Поступать в Поронайское педагогическое училище приехали десятки юношей и девушек, окончивших 7-летние школы в Холмске, Углегорске, Охе, Макарове, Поронайском и других районах области. Несколько человек прибыло на приёмные экзамены из Приморского, Хабаровского краёв и с Камчатки. На всех трёх курсах педучилища будет обучаться свыше 300 человек.
- Организованный в этом году на базе учительского института Южно-Сахалинский педагогический учительский институт провёл конкурс на замещение 38 преподавательских мест. Заявления на работу приняты от работников ряда институтов страны. На замещение некоторых мест было по 10 и более претендентов. В августе ожидается прибытие с материка 12 кандидатов наук и доцентов. В связи с закрытием биологического факультета Владивостокского пединститута по решению министерства просвещения всё оборудование факультета передаётся сахалинскому институту.
(Продолжение следует).