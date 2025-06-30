Хроника 1954. (По страницам «Советского Сахалина»)

На Южно-Сахалинском механическом заводе объединения «Сахалинрыба» большим уважением пользуется слесарь Василий Петрович Терехов. Его рационализаторские предложения позволили предприятию усовершенствовать станки, экономят время при ремонте судовых дизелей.

Хроника 1954. (По страницам «Советского Сахалина»)

11 августа

  • Пять лет назад началось строительство рабочего посёлка Губкино в Охинском районе. Сейчас в нём клуб, библиотека, детские ясли, баня, прачечная, магазин, столовая и культурно-бытовые учреждения. Несмотря на суровые условия севера, многие жители обзавелись огородами, снимают хороший урожай овощей и картофеля. В домах посёлка установлены радиоприёмники.
  • Лучшая команда нашей области по волейболу «Динамо» защищает честь Сахалина в соревнованиях на первенство Российской Федерации. Она провела встречи с командами Магадана, Хабаровска и Иркутска и все их выиграла.

12 августа

  • Долгое время жители Курил испытывали острый дефицит стройматериалов, особенно кирпича. Недавно в Южно-Курильске возвели кирпичный завод, работающий на местном сырье. Для нужд населения изготовлено уже более 20 тыс. штук кирпича. К концу года их количество достигнет сотни тысяч штук.

(Продолжение следует).

 

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА