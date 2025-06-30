Хроника 1954. (По страницам «Советского Сахалина»)
11 августа
- Пять лет назад началось строительство рабочего посёлка Губкино в Охинском районе. Сейчас в нём клуб, библиотека, детские ясли, баня, прачечная, магазин, столовая и культурно-бытовые учреждения. Несмотря на суровые условия севера, многие жители обзавелись огородами, снимают хороший урожай овощей и картофеля. В домах посёлка установлены радиоприёмники.
- Лучшая команда нашей области по волейболу «Динамо» защищает честь Сахалина в соревнованиях на первенство Российской Федерации. Она провела встречи с командами Магадана, Хабаровска и Иркутска и все их выиграла.
12 августа
- Долгое время жители Курил испытывали острый дефицит стройматериалов, особенно кирпича. Недавно в Южно-Курильске возвели кирпичный завод, работающий на местном сырье. Для нужд населения изготовлено уже более 20 тыс. штук кирпича. К концу года их количество достигнет сотни тысяч штук.
(Продолжение следует).