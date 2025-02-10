Хроника 1954. (По страницам «Советского Сахалина»)

14 февраля
- В области расширяется сеть торговых предприятий. Должны открыться 78 продовольственных и промтоварных магазинов. Часть из них разместится на первых этажах новых многоквартирных домов. Намечено открыть 23 столовые и чайные, 17 павильонов и закусочных. Будет построено 29 холодильников, 44 товарных склада, 11 овощехранилищ, 10 керосиновых хранилищ, 12 хлебопекарен, 5 гаражей для автомашин.
- В областном центре в этом году начнётся возведение здания торгового техникума. Торговые работники области получат 65 двух- и трёхквартирных домов.
18 февраля
- Рыбновский район стал первым в области районом сплошной радиофикации. Завершается эта работа в Чеховском районе. Два крупных радиоузла сданы в эксплуатацию в посёлках Берёзовка Томаринского леспромхоза и Победино. Заканчивается монтаж радиоузлов в рабочих посёлках Новского и Смирныховского леспромхозов. В 1954 году в нашей области будет установлено 7000 новых радиоточек.
20 февраля
- Завтра в 12 часов в южно-сахалинском парке культуры и отдыха будет дан старт традиционному 50-километровому лыжному пробегу на приз газеты «Советский Сахалин», посвящённому Дню Советской Армии и Военно-Морского Флота. Впервые такой пробег был проведён в 1937 году. В 1952-м кубок завоевали лыжники Долинского района.
- Издательство газеты «Охинский нефтяник» выпустило брошюру заведующего Охинским биологическим стационаром Сахалинского филиала Академии наук СССР кандидата сельскохозяйственных наук Н. Тихомирова «В помощь огороднику Северного Сахалина». В брошюре обобщён опыт по выращиванию картофеля и большого ассортимента овощных культур в районе нефтяной Охи.
24 февраля
- Свыше 93 тыс. учащихся получают знания в школах Сахалина. По сравнению с 1952 годом число школ возросло с 505 до 571. Только в этом учебном году вошло в строй 17 новых средних школ. В учебных учреждениях области преподаёт свыше 4 тыс. учителей.
(Продолжение следует).