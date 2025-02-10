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В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Хроника 1954. (По страницам «Советского Сахалина»)

Колхоз «Тихоокеанская звезда» – одно из самых молодых хозяйств Южно-Сахалинского района. Но, несмотря на это, его полеводческие и животноводческие бригады добились лавину человека успехов. В 1953 году полеводческие звенья собрали по 150 – 170 центнеров картофеля с гектара, по 220, а на отдельных участках и по 490 центнеров капусты. По сравнению с 1949 годом валовой сбор картофеля повысился на 230 тонн. Рост доходов артели позволил правлению с каждым годом повышать оплату трудодней. Так, животновод Василий Гаврилович Грибков за 10 месяцев работы получил около 10 тысяч рублей деньгами, более полтонны картофеля и сотни килограммов овощей. НА СНИМКЕ: В. Г. Грибков получает картофель, выданный ему в счёт аванса. Фото Григория СОКОЛОВА.

14 февраля

  • В области расширяется сеть торговых предприятий. Должны открыться 78 продовольственных и промтоварных магазинов. Часть из них разместится на первых этажах новых многоквартирных домов. Намечено открыть 23 столовые и чайные, 17 павильонов и закусочных. Будет построено 29 холодильников, 44 товарных склада, 11 овощехранилищ, 10 керосиновых хранилищ, 12 хлебопекарен, 5 гаражей для автомашин.
  • В областном центре в этом году начнётся возведение здания торгового техникума. Торговые работники области получат 65 двух- и трёхквартирных домов.

18 февраля

  • Рыбновский район стал первым в области районом сплошной радиофикации. Завершается эта работа в Чеховском районе. Два крупных радиоузла сданы в эксплуатацию в посёлках Берёзовка Томаринского леспромхоза и Победино. Заканчивается монтаж радиоузлов в рабочих посёлках Новского и Смирныховского леспромхозов. В 1954 году в нашей области будет установлено 7000 новых радиоточек.

20 февраля

  • Завтра в 12 часов в южно-сахалинском парке культуры и отдыха будет дан старт традиционному 50-километровому лыжному пробегу на приз газеты «Советский Сахалин», посвящённому Дню Советской Армии и Военно-Морского Флота. Впервые такой пробег был проведён в 1937 году. В 1952-м кубок завоевали лыжники Долинского района.
  • Издательство газеты «Охинский нефтяник» выпустило брошюру заведующего Охинским биологическим стационаром Сахалинского филиала Академии наук СССР кандидата сельскохозяйственных наук Н. Тихомирова «В помощь огороднику Северного Сахалина». В брошюре обобщён опыт по выращиванию картофеля и большого ассортимента овощных культур в районе нефтяной Охи.

24 февраля

  • Свыше 93 тыс. учащихся получают знания в школах Сахалина. По сравнению с 1952 годом число школ возросло с 505 до 571. Только в этом учебном году вошло в строй 17 новых средних школ. В учебных учреждениях области преподаёт свыше 4 тыс. учителей.

(Продолжение следует).

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