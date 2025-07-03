Хроника 1954. (По страницам «Советского Сахалина»)

Колхозники сельскохозяйственной артели «Серп и молот» пригорода Александровска деятельно готовятся к встрече переселенцев. Уже закончено строительство пяти жилых домов, достраиваются ещё шесть. Строители взяли на себя обязательство – к дню приезда новых членов артели сдать комиссии 22 новых дома и два капитально отремонтировать. Фото Н. ПОРТНЯГИНА.

13 августа

  • На суда Сахалинского морского пароходства выехала агитбригада, организованная политотделом. В ней 9 человек: лектор, заведующий культбазой моряков, баянист, певцы, танцоры. Первые выступления агитбригада дала на линии Николаевск-на-Амуре – Охотск.

15 августа

  • Сельхозартель им. Молотова Анивского района в начале августа досрочно рассчиталась с государством по обязательным поставкам молока и натуроплате за работу МТС. Кроме того, в порядке закупа она продала государству 7 тыс. л молока. На общем собрании колхозники решили сверх плана продать государству ещё 14 тыс. л молока и не менее 400 ц овощей.

17 августа

  • В Кировском районе начался сбор дикорастущих ягод. На заготовительные пункты Тымовского заводоуправления облпищетреста поступило 5 т черники и голубики. В августе в области начнётся массовая заготовка брусники, в сентябре – клюквы и других ягод. Корсаковское заводоуправление планирует заготовить 25 т ценнейшей ягоды – китайского лимонника, втрое больше, чем в прошлом году. Всего облпищетрест намечает собрать 500 т дикорастущих ягод.

18 августа

  • В рабочем посёлке центрального отделения совхоза «Красная Тымь» построено красивое двухэтажное здание средней школы. Строительная бригада прораба тов. Афанасьева завершает отделочные работы.

(Продолжение следует).

 

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