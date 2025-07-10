Хроника 1954. (По страницам «Советского Сахалина»)

20 августа
- В озере Буссе успешно промышляет анфельцию бригада анфельциевого цеха Корсаковского агар-агарового комбината, возглавляемая тов. Ведерниковым. За 18 дней она добыла 1240 ц ценной водоросли. Члены бригады Терентьев, Федорчук, Перминов, Цапков и другие показывают образцы высокопроизводительного труда. Быстро справляется с сушкой анфельции бригада домохозяек, руководимая тов. Яшиным.
21 августа
- Там, где сейчас стоит населённый пункт Горка, раньше шумел дремучий лес. Ныне это большой благоустроенный посёлок лесорубов. Больше сотни добротных рубленых домов образовали прямые широкие улицы. В посёлке есть школа, клуб, магазин, культурно-бытовые учреждения. Здесь строится электростанция, которая даст свет в сотни домов лесорубов в посёлках Горки и Сентябрьский. Группа рабочих Сентябрьского лесопункта в короткий срок протянула электролинию в 6 км. Строятся 16-квартирный дом и магазин, они будут сданы в сентябре.
22 августа
- В Южно-Сахалинске в здании школы № 13 открыта новая вечерняя школа. В ней трудящиеся без отрыва от производства станут повышать свой общеобразовательный уровень. В школе создаётся запас учебников, тетрадей, наглядных пособий.
25 августа
- Паровозная бригада молодого машиниста депо Холмск тов. Булатникова провела тяжеловесный поезд со станции Невельск до станции Холмск-северный, опередив график на 25 минут. Вес поезда превышал норму в 2,5 раза. Таких поездов на Холмской железной дороге до этого не водили.
26 августа
- Темпы лова камбалы в заливе Терпения непрерывно растут. Здесь работают 100 промысловых судов. Ежедневно в обработку сдаётся более 3 тыс. ц рыбы. Высокие уловы берут команды рыбокомбината и моторно-рыболовной станции Поронайска, возглавляемые тов. Мальцевым, Твабиным, Чукаевым, Тулаевым, Курочкиным, Мукосеевым, Альяновым и Сергеевым.
- Коллектив Долинского строительно-монтажного управления треста «Сахалиншахтострой» готовит подарок горнякам к Дню шахтёров – сдаёт новосёлам 12-квартирный дом. В этом году стройуправление ввело в эксплуатацию 2352 кв. м жилой площади. Строятся школа, больница, хлебозавод.
28 августа
- Сахалинская контора кинопроката выпускает на экраны области новые короткометражные фильмы по рассказам Чехова «Переполох» и «На даче». В студии «Мосфильм» режиссёром П. Юдиным создана комедия «Шведская спичка».
(Продолжение следует).